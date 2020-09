Toyota Supran viides sukupolvi on varsinainen maailmankansalainen.

Uudella viidennen sukupolven Toyota GR Supralla on suuret saappaat täytettävänään. Mallinimen juuret ulottuvat aina 1970-luvun loppupuolelle saakka. Vuosikymmenten aikana Suprasta on muodostunut legenda ainakin Toyota-fanien keskuudessa.

Nyt, Toyotan pitkän harkinnan ja hehkutuksen jälkeen Supra on palannut.

Vihdoin, lausahtaa varmasti moni.

Edellisen sukupolven poistuttua näyttämöltä vajaat kaksikymmentä vuotta sitten oli tehokkaimmassa Euro-Suprassa noin 330 hevosvoimaa ja suorituskyky niiden myötä vallan virkeä. Lisäksi yksityiset virittäjät piinasivat Supran suorasta tuplaturbo-kuutosmoottorista ulos teholukemia, joihin moni superautovalmistajakin olisi tuohon maailmanaikaan ollut tyytyväinen.

Nyt Supra palaa kahdessa eri muodossa, kaksi- ja kolmelitraisina versioina. Turboahdettuina, tietenkin.

Supra on kaksipaikkainen urheiluauto, jossa istutaan syvällä. Urheilulliset nahkaverhoillut etuistuimet tulevat lisävarusteena reilun kolmen tuhannen euron Premium-paketissa.­

Koeajamamme suuremman iskutilavuuden maantieohjus maksaa reilut 20 000 euroa enemmän kuin heikompi 2,0-litrainen versio.

Hevosvoimia järeämmässä versiossa on 82 enemmän, ja 0-100 km/h kiihtyvyys sujuu 0,9 sekuntia nopeammin.

Lisäsuorituskyvyn tärkeyden suhteessa korkeampaan hankintahintaan voi jokainen punnita itse, mutta vastapainoksi pikkumoottoriversio on noin sata kiloa kevyempi, mikä parantaa käsiteltävyyttä. Painojakauma on molemmissa hyvin lähellä ihanteellista 50:50-suhdetta.

Silti suuremmalla moottorilla varustettu Supra tuntuu enemmän aidolta tapaukselta, sillä siinä ovat kaikki 340 pollea tarjolla. Sekin on yllättävästi vain kymmenen enemmän kuin edeltäneen sukupolven vanhassa versiossa.

Ulkoisesti uusi Supra on hyvin epätyypillinen Toyota. Auton päämuotoilija Nobuo Nakamura on todennut tienneensä, että tehtävänä oli luoda auto, joka herättää urheiluautofanien mielenkiinnon ulkonäöllään ja ominaisuuksillaan.

”Käyttämällä eteen asennettua suoraa kuusisylinteristä moottoria ja takavetoa – yhdistelmää, jollaista nähdään harvoin nykyajan autoissa – pääsin käsiksi johonkin Toyotan rajojen ulkopuolelle,” on Nakamura todennut.

Kojelaudasta löytää liudan kytkimiä, jotka ovat suoraan BMW:n osalaarista kotoisin.­

Ja kyllähän uusi Supra näyttävä onkin – jotakin muuta kuin perus-Toyota.

Samalla tässä lienee uuden Supran ydin. Se ei nimittäin ole ”puhdas” Toyota. Se ei ole lainkaan hybridi, ja lisäksi Supra on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä saksalaisen BMW:n kanssa, jonka vastaava sisarmalli on Z4.

BMW on tehnyt Z4:ää menestyksekkäästi miltei kahdenkymmenen vuoden ajan. Nyt kun Supra on lyöttäytynyt Z4:n kylkeen, lopputulema on se, että Suprassa on tänään BMW:n CLAR-perusrakenne, BMW:n moottori, niin ikään saksalaisen ZF:n kahdeksanportainen automaattivaihteisto, kolmelitraisessa italialaisen Brembon jarrut ja lisäksi koko komeus kootaan Itävallassa, Magna Steyerin tehtaalla.

Uusi Supra on varsinainen maailmankansalainen.

Sisälle istuutujaa tervehtivät häpeämättömästi monet ihka-aidot BMW-elementit niin viiksistä kuin painikkeista aina infotainmentin näyttöön saakka. Toyotaa ovat siis lopulta lähinnä ulkoinen olemus ja jotkin sisustan osat. Uusi Supra on oikeammin umpikorinen Z4 lainahepenissä.

Supran muotoilusta on vastannut Nobuo Nakamura.­

Se, että uudessa Suprassa on niin paljon BMW:ltä lainattua, ei ole lainkaan huono asia. Supra on nimittäin erinomainen ja suorituskykyinen ajajan auto.

Voimaa on tarjolla niin paljon, että liikkuminen tuntuu suorastaan typerryttävän helpolta. Kolmelitrainen röpöttää ahdettunakin tyhjäkäynnillä sivistyneen syntisesti, vihjaillen ajamisen ilon palosta. Kuten odottaa saattaa, on auton ohjastaminen mutkateillä suorastaan herkullinen tapahtuma.

Aivan kuin monessa muussakin nykyaikaisessa urheiluautossa, on Supran ohjaustuntumassa tarkkuutta, nopeutta ja tuntumaa vaikka muille jakaa. Brembon vauhdintappajat toimivat hienosti, ja ZF:n automaatti toimii odotetulla täsmällisyydellä sekä notkeudella.

Mittaristossa käyntinopeus on oikeutetusti pääroolissa, ja sitä BMW:n kolmelitrainen kerää ahnaasti.­

Ainoa matkustusmukavuutta selkeästi häiritsevä seikka on sisälle varsin selkeänä kantautuva rengas- ja ajomelu.

Multimediakosketusnäytön koko on vakiona 8,8 tuumaa.­

Kolmelitrainen kerää käyntinopeutta ahnaasti, ja suurin teho saavutetaan vasta aivan punarajan tuntumassa. Mikäli kuljettaja niin tahtoo, voi auton houkutella sopivalla kaasunkäytöllä hassuttelevaan sladiin kerta toisensa jälkeen – mutta se tietää nopeasti kasvavia rengaskuluja.

Keulaa halkoo massiivinen etuspoileri. Supran 11,5 sentin maavara tarkoittaa sitä, että kanttikiveyksiä ja korokkeita saa varoa tarkkaan.­

Vakiona tulevat mukautuva iskunvaimennus ja aktiivinen tasauspyörästö huolehtivat puolestaan siitä, että perusajaminen ei muutu kivirekimäiseksi.

Kyllä uusi Supra on näillä eväin kannuksensa ansainnut – saksalaissydämineenkin.

Supran 290 litran tavaratila tuskin on monelle se ensimmäinen valintakriteeri, mutta kyllä se tehtävänsä odotustasolla täyttää – yllättävänkin hyvin.­