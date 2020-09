Miten helposti sähköauto syttyy palamaan? Entä voiko vaurioituneesta ”sähkäristä” saada myös sähköiskun?

Autotekniikan termi korkeajännite ei tarkoitakaan aivan sitä mitä sanasta äkkiseltään voisi kuvitella.

Miten suuri riski on saada sähköisku onnettomuudessa vaurioituneesta sähkö- tai hybridiautosta? Entä ovatko palotilanteet yleisiä? Miten sammutetaan?

Näihin kysymyksiin Sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, Suomen Autoteknillinen Liitto SATL ry:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan suomalaista asiantuntijaa vastaavat seuraavasti:

”Tilastollisesti sähköajoneuvojen palotilanteet eivät ole sen yleisempiä kuin polttomoottoriautojenkaan palot.”

”Sammutettaessa oleellista on saada akku jäähtymään, jotta siinä tapahtuvat reaktiot saadaan pysähtymään. Akun sijainnin ja massan takia tämä vaatii huomattavan määrän vettä. Riskinä on, että vaikka palo on sammunut, jää johonkin akun kennoon reaktio vielä käyntiin, jolloin se alkaa muodostaa uudelleen lämpöä ja ajoneuvo voi syttyä uudelleen palamaan usean tunnin tai vuorokauden kuluttua.”

”Tästä syystä on kokeiltu esimerkiksi menetelmää, jossa koko auto upotetaan vedellä täytettyyn konttiin ja jätetään sinne pitkäksi aikaa jotta koko akku on varmasti jäähtynyt.”

”Todellinen sähköiskun vaara on hyvin pieni. Akun kontaktorit saavat ohjausvirtansa akun ulkopuolelta, yleensä Airbag-ohjainlaitteen kautta - kolaritilanteessa kontaktorit avataan, eli autosta tulee jännitteetön. Tämän lisäksi osassa akkuja käytetään myös pienellä räjähdyspanoksella varustettuja koskettimia, joilla virtapiiri saadaan katkaistua, vaikka kontaktorit olisivat hitsanneet kiinni. Auton pelastuskortista löytyy tieto, miten pelastushenkilöstö voi katkaista auton ns. Interlock-piirin. Ko. piirin ollessa poikki, akun kontaktorit avataan (mikäli näin ei vielä ole tapahtunut).”

”On hyvä myös muistaa, että vaikka autotekniikassa käytetään termiä korkeajännite, ovat jännitetasot oikeasti varsin matalia; EU:n jännitedirektiivin mukaan ”pienjännitteitä” – siis samaa suuruusluokkaa kuin kotitalouksien sähkönsyötön jännitteet.”

Lähde: Suomen Autoteknillinen Liitto (2020): Kysymyksiä sähköautoista – SATL:n asiantuntijat vastaavat