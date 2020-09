Veljekset kuin ilvekset – IS:n koeajossa uudistuneet Renault Trafic sekä Nissan NV300

Ulkoisesti Renault Trafic on muuttunut vain hieman. Tästä kulmasta selkein ero vanhaan löytyy led-ajovaloista, joissa on nyt merkin henkilöautoista tuttu c-kuvio. Myös maskissa loistaa entistä enemmän kromia. Joka on toki oikeasti vain muovia.­