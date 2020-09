DS 3 Crossback E-Tense on yksilöllinen sähköauto – ja melko tyyris.

DS 3 Crossback E-Tense on merkin ensimmäinen täyssähköauto.­

Citroënista viime vuosikymmenen puolivälissä eriytettyyn DS-merkkiin liitetään usein mainesanoja, jotka muotimaailmassa on varattu Givencylle, Hermésille ja Diorille. Makuasia on, ansaitseeko sata vuotta vanhan Citroënin perustalle rakennettu automerkki ranskalaisia muotitaloja kuvaavaa Haute Couture -ylistystä. Olkoonkin, että DS on toiminut näkyvästi Pariisin muotiviikon partnerina.

DS:n yleinen laatuvaikutelma on kyllä tavallista korkeampi. Merkin parhaiten varusteltujen mallien matkustamoissa on nähty korkealaatuista alcantaraa, nappaa ja puuta, jotka usein koristavat imaginaarisen premium-luokituksen saaneita autoja. Hienostunutta tunnelmaa on tuonut esimerkiksi käynnistyksen yhteydessä esiin kääntyvä analoginen kello.

DS 3:ssa on riittävästi omaleimaisuutta, jotta sen erottaa myös ulkoisesti lukemattomista crossovereista.­

Aivan edellä kerrotun kaltaista poikkeuksellista säväytystä ei löydy merkin pienemmästä sähköautosta DS 3 Crossback E-Tensestä, vaikka viimeistelty tunnelma välittyy jo autoa lähestyttäessä. Ovien lukot avautuvat, kun avainta taskussaan kantava lähestyy autoa. Tällöin ovenkahvat nousevat esiin automaattisesti. Vastaavasti kun siirrytään kauemmas autosta, ovenkahvat painuvat korin sisään ja auto lukittuu.

Auton pituus on vain hieman yli neljä metriä. Miellyttäville etuistuimille on helppo käydä, mutta takapenkille kipuamista haittaa vaillinaisesti avautuva ovi. Myös jalkatilat jäävät takana kovin pieniksi. Syy ei ole sähköisen voimalinjan, vaan matkustajia kohdellaan samoin myös sisätiloiltaan yhteneväisen DS 3:n polttomoottoriversiossa.

Kun autoa lähestyy avaimen kanssa, ovien lukot avautuvat ja ovenkahvat nousevat esiin automaattisesti.­

Sähköautoihin hinnakkuuden lisäksi liitetty hiljaisuus koskee myös DS:ää. Tiestä ja ajoviimasta ei erityisesti sisään ääntelyä kantaudu.

Ajotuntuma on mukavuuspainotteinen, kunhan tarraavan kaistavahdin muistaa kytkeä pois. Korkeahkon istumakorkeuden ansiosta syntyy tunne isommasta autosta. Ohjaus on tehostettu kevyeksi, monen makuun ehkä liiaksikin. Auton voimavarat riittävät hyvin vaivattomaan ajoon ajonopeudesta riippumatta. Kauneusvirhe alustan toiminnasta löytyy vasta, kun auto ylittää teiden terävät saumakohdat ja kuopat. Tällöin taka-akseli tömähtelee merkittävästi.

Starttipainike löytyy kojelaudasta keskikonsolin kohdalta.­

Auton pohjaan asennetun 50 kWh:n ajoakun pitäisi valmistajan mukaan täyttyä tarjolla olevalla 100 kW:n pikalatauksella tyhjästä 80 prosenttiin 30 minuutissa (sisäisen latauslaitteen teho on 7,4 kW).

Pikalatausta ei nyt kokeiltu, vaan odoteltiin rauhassa kotipistokkeen äärellä yön yli seuraavaan iltapäivään, jolloin mittaristo lupasi reilun 250 kilometrin toimintamatkan. Autoon oli luvassa päivitys, minkä jälkeen ehkä luvattu 320 kilometrin lukema välähtää taulussa.

Etupenkkien istuinosan pituus riittänee useimmille. Kojelaudassa on 10,3 tuuman kosketusnäyttö ja 7-tuumainen digitaalinen mittaristo.­

Mittariston näkymää voi nykytyyliin muunnella.­

Kulutus ei ole ihan pienimmästä päästä.­

Takaistuimelle käynti sujuisi helpommin, jos ovi aukeaisi väljemmin.­

DS 3 Crossback E-Tenseen pääsee kiinni halvimmillaan 41 391 eurolla. Grand Chic -varustetasoisen koeajoauton hinta lisävarusteineen kipusi yli 47 500 euron. Se tuntuu kovalta pienehköstä sähköautosta, vaikka näin saisikin pääsylipun muodikkaaseen automaailmaan.

DS 3 Crossback E-Tensestä löytyy merkille ominaista omaleimaisuutta, mutta välähtävätkö kytkimien ja mittariston kuviot timantteina vai tarttuuko verkkokalvoille arkisempia salmiakkikuvioiden muotoja? Kummasta mielikuvasta haluaa maksaa yli 40 000 euroa?