Arkana on Renault’n sujuva­linjainen katumaasturi­uutuus

Renault tuo ensi vuonna Suomeen coupémaisen katumaasturin.

Kaikki uuden Arkanan voimalinjat ovat sähköistettyjä. Ensimmäisenä myyntiin tulevat Arkana TCe 140 - ja Arkana TCe 160 -”mikrohybridit”, joissa on erillinen 12 voltin litiumioniakku antamassa voimaa generaattori-starttijärjestelmälle.

Pituutta Arkanalla on 4,57 metriä.­

Kolmantena Arkana vaihtoehtona on E-Tech Hybrid, jossa on sama voimalinja kuin juuri esitellyssä Clio E-Techissä. Siinä 1,6-litrainen bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria kehittävät yhteensä 103 kW (140 hv). Voimalinjan jatkeena on automaattinen monitilavaihteisto.

Arkanan mitoista valmistaja kertoo, että maavara on 18,6 millimetriä, akseliväli on 2,72 metriä ja auton koko pituus 4,57 metriä.

Parhaissa varustetasoissa on 10-tuumainen digitaalimittaristo ja 9,3-tuumainen kosketusnäyttö.­

Takamatkustajien jalkatilaa Renault luonnehtii yhdeksi kokoluokkansa suurimmista.

Renault Arkanan Suomeen tuotavat versiot ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.

Tavatilaan on järjestetty litroja 513, mutta hybridissä tila kutistuu 438 litraan.­

Arkanaa on valmistettu Renault’n Moskovan-kokoonpanolinjalla. Etelä-Koreassa Arkanaa on markkinoitu nimellä Renault Samsung XM3.