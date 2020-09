Näillä ehdoilla voit saada uuden verottoman työsuhdepolkupyörän – katso kaksi esimerkkiä miten suuri veroetu oikeasti on

Työsuhdepyörä on polkupyörä, jonka hankinnasta vastaa työnantaja. Työnantaja pidättää pyörän kustannukset palkasta tai tarjoaa sen palkan päälle tulevana etuna.

Vielä toistaiseksi työntekijä joutuu maksamaan työsuhdepolkupyörästä tuloveroa edun käyvästä arvosta. Vuoden 2021 alusta lähtien voimaan astuva uusi työsuhdepolkupyöräetu on uutena kuitenkin tuloverovapaata tuloa enintään 1200 euroon asti vuodessa.

Mutta paljonko tulevasta edusta on oikeasti hyötyä? Kahden suuntaa-antavan esimerkin mukaan etu voi kohota tavallisellakin palkansaajalla helposti jopa yli 450 euroon vuodessa.

Jos työsuhdepolkupyörän kustannukset on jaettu useammalle vuodelle, voi tuloverovapaata polkupyöräilyä hankkia esimerkiksi kolmen vuoden sopimuksella enimmillään peräti 3600 euron edestä.

Pyöräliiton työsuhdepyörämateriaalin esimerkkien mukaan:

Jos pyörä ja varusteet ovat yhteensä 900 euroa, on verotusarvo noin 52 euroa / kk. Tuloveroprosentin ollessa 20 % olisi veroetu vuodessa noin 125 euroa, eli kahdelta vuodelta yhteensä noin 250 euroa. Jos pyörä ja varusteet ovat yhteensä 2400 euroa, on verotusarvo noin 109 euroa / kk. Tuloveroprosentin ollessa 35 % olisi veroetu vuodessa noin 459 euroa, kahdelta vuodelta yhteensä noin 918 euroa.

Eli mitä suurempi prosentti ja kalliimpi pyöräpalvely, sitä suurempi on myös työsuhdepyörästä irtoava suhteellinen ja suora taloudellinen hyöty.

Leasing-ajoiksi laskelmissa on määritelty kaksi vuotta. Rahallisissa pohdinnoissa on syytä myös huomioida, että leasing-yhtiön toimisto- ja käsittelykulut voidaan vähentää ennen edun arvottamista mikäli yritys hankkii edun leasingillä. Tällä hetkellä on myös epäselvää, onko leasingin jäännösmaksu veroedun piirissä vai ei, jos työntekijä lunastaa pyörän leasingiä tarjoavalta yritykseltä.

Uudesta verovapaasta edusta puhuttaessa esiin nousee luonnollisesti kysymys siitä, kuka työsuhdepyöräedun voi lopulta saada?

Lyhyt vastaus tähän kuuluu: Palkansaaja tai yrittäjä, mutta ei toiminimiyrittäjä. Veroetua ei myöskään lohkea omasta polkupyörästä, eli välissä pitää aina olla tavalla tai toisella yritys – joko leasingmallilla tai pyörän suorahankkijana.

Myöskään esimerkiksi työttömät tai opiskelijat eivät luonnollisestikaan ole oikeutettuja työsuhdepyöräetuun.