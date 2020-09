Tässä on pysäköinnin­valvonnan uunituore ase – Škodan kattokamerat skannaavat rekisteri­tunnuksia neljään eri suuntaan

Helsingin pysäköinninvalvonta on ottanut käyttöönsä upouuden kameravalvonta-auton.

Jos Helsingin kaupungin käytössä olevassa valkoisessa viistoperäisessä Škoda Fabiassa, rekisteritunnukseltaan MNX-637, ei olisi neljän matalan kattokameran muodostamaa patteristoa, jäisi sen olemassaolo todennäköisesti huomaamatta lähes kaikilta ohikulkijoilta.

Kerääpä auto lopulta katseita tai ei, tarkoittaa sen olemassaolo Helsingissä pysäköiville yhä tehostuvaa parkkisakotusta – tai oikeammin hallinnollisten valvontamaksujen kirjoittamista.

Valvontajärjestelmä tehostaa pysäköinninvalvontaa huomattavasti.­

– Kamera-auton katolla olevat kamerat skannaavat ajoneuvon rekisteritunnuksen ja järjestelmä tarkistaa pysäköinnin tietovarastosta, pysäköinti-HUBista, onko kyseisellä ajoneuvolla voimassa olevaa pysäköintimaksua tai pysäköintitunnusta, Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila kertoo uuden auton järjestelmistä.

Jos pysäköintimaksu ei ole tietojärjestelmästä saadun tiedon mukaan voimassa, lähettää järjestelmä pysäköinnintarkastajille tiedon maksamattomuudesta ja pysäköinnintarkastajat jalkautuvat ilmoituksen perusteella valvontatoimiin eli antamaan pysäköintivirhemaksua normaalisti.

Käytännössä järjestelmä siis tehostaa pysäköinninvalvontaa huomattavasti, kun valvojien ei tarvitse käydä jokaista pysäköityä autoa henkilökohtaisesti läpi.

Ainakin toistaiseksi uudenlaisia kamera-autoja on käytössä vain yksi kappale. Jatkokysymykset siitä, missä päin kamera-Škodaa on tyypillisesti mahdollisesti tarkoitus käyttää ja minkälaisia kokemuksia valvonnasta tässä vaiheessa ylipäätään on, Kossila kiertää kuitenkin taiten:

– Kamera-auton tarkoitus on tehostaa maksullisen pysäköinnin valvontaa. Muut virheet valvotaan normaalisti. Tässä vaiheessa kamera-auto on vasta niin sanotusti sisäänajossa.