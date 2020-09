Pelkkä valkoinen ei enää kelpaa autoa etsivälle – näin Nissan reagoi trendiin

Nissan investoi 111 miljoonaa euroa Englannin Sunderlandissa Juke-mallin tuotantoon. Investoinnista osa kohdistui neljään uuteen maalaamoon.

Kun auto maalataan, siisteys on kunniassa. Roboteillakin on nukkaamattomat vaatteet.­

Suomessa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan autoissa valkoisen värin suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä.

Nissanin asiakkaat eivät tyydy vain yhteen väriin. Japanilaisvalmistajan panostus autojen väritykseen selittyy muodilla.

– Kaksivärinen personointi on väritrendi, joka on kasvamassa autonostajien keskuudessa. Asiakkaista 30 prosenttia valitsee kaksivärisen maaliyhdistelmän uuteen Jukeensa. Suosituin Pearl White -valkoinen, jossa on musta katto, värisuunnittelusta vastaava johtaja Lesley Busby sanoo.

Kaksiväriset yhdistelmät vastaavat asiakkaiden haluun personoida autonsa.­

Nissanin mukaan kaksivärinen trendi johtuu asiakkaiden halusta tehdä autosta omanlaisensa.

Vastatakseen asiakkaiden kysyntään Nissan tarjoaa nyt 11 korin väriä ja kolme kattoväriä. Monilla autonvalmistajilla vaihtoehtoja on jopa enemmän.