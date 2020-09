Sähköistyvä Opel on vielä opintiellä: Corsa-e on risti­riitainen tapaus

Opel hinnoittelee täyssähkömallinsa ongelmallisesti.

Uusi Opel Corsa on ristiriitainen uutuus. Nykyisin PSA-yhtymän siipien suojissa uutta identiteettiään etsivä saksalaismerkki on kyllä juuriltaan aito saksalainen, mutta nykyisin tekniikka jo monilta osin tismalleen samaa kuin kilpailevien ranskalaismerkkien – Citroënin, DS:n tai Peugeot’n –vastaavissa malleissa.

Tämä on ”badge engineeringiä” parhaimmillaan – tai pahimmillaan. Valittua teknistä ratkaisua kopioidaan mahdollisimman vähin muutoksin, ja päälle lätkäistään tilanteeseen parhaiten sopiva merkki.

Aina temppu ei onnistu.

Toimiiko vanha markkinointikikka Corsan tapauksessa? Kyllä ja ei. Uusi Corsa on jo palkittu AutoBest-tuomariston Best Buy Car of Europe in 2020 -tittelillä viime vuoden lopulla. Kansainvälinen, 31 tuomarin raati arvioi Corsan tarjoavan yksinkertaisesti eniten vastinetta rahalle.

Corsa-e:n sisätilat ovat samankokoiset kuin polttomoottoriversiossa, koska kapasiteetiltaan 50 kWh:n ja reilun 200 kilon painoinen akusto on sijoitettu auton pohjarakenteeseen.­

Sitä se varmasti tarjoaakin, sillä auton lähtöhinta on vain 15 390 euroa. Miten on laita, kun autosta loihditaan täyssähköversio Corsa-e? Lähtöhinta loikkaa lähemmäs 34 000 euroa, kun koeajoyksilön ylin Executive-versio maksaa muutaman lisävarusteen kera jo yli 38 000 euroa! Hinta on lähtötasoon verrattuna siis noin 2,5-kertainen, olkoonkin että kyseessä ovat saman auton ääripäät.

Ongelmaksi muodostuu se, että harva on valmis maksamaan samasta pikkuautosta sähköautolisää noin 20 000 euroa.

Corsa-e:n ohjaamossa vallitsee seesteinen ja tyylikäskin tunnelma. Kosketusnäyttö on integroitu onnistuneesti kojelautaan.­

Digimittaristo on konstailematon.­

Juuri hinnoittelu tekee Corsa-e:stä ristiriitaisen uutuuden. Auto on nimittäin perusteiltaan vallan hyvä pikkuauto. Myös Corsa-e:n ajettavuus on kunnossa, eli ohjaustuntuma on asiallinen ja siisti, suuntavakaus erittäin hyvällä tasolla ja jousitus on säädetty miellyttävää pehmeyttäkin tarjoavaksi. Jarrut ovat todella hyvät, eikä ajoergonomiassakaan ole moitittavaa. Ainoastaan isommissa heitoissa levoton taka-akseli aiheuttaa kuljettajassa hieman rauhattomuutta.

Nämä edellä mainitut ominaisuudet saa myös huikeasti halvemmassa bensiini-Corsassa. Corsa-e on käyttökustannuksiltaan edullinen, mutta hintaeron kattamiseksi täytyy ajaa todella paljon tai luottaa siihen, että sähköautoversiosta saa käytettynäkin selvästi paremman hyvityksen.

Näin voi toki ollakin, sillä akustolle annetaan kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin tehdastakuu. Onhan auto toki tien päällä päästötön, mille on myös laskettava oma arvonsa.

Vaihdevalitsin on monesta PSA-mallista tuttu, ns. fly-by- wire -tyyppinen, kuten sähkö autoissa nykyisin tavallista on.­

Tekniikaltaan Opel Corsa-e on pitkälti sama auto kuin Peugeot e-208 tai DS Crossback E-Tense, joihin Ilta-sanomat on tutustunut aiemmin. Kaikissa näissä on sama perusrakenne ja sähköinen voimalinja. Aivan kuten ranskalaissisarissa, Opelin 100 kW:n (136 hv) sähkömoottori kehittää 260 newtonmetrin väännön heti liikkeellelähdöstä alkaen, mikä tekee auton ajamisesta vaivattoman helppoa. Suorituskyky tuntuu ja on ripeää.

Toimintamatkaksi yhdellä täydellä latauksella ilmoitetaan 337 kilometriä. Corsa-e kulutti koeajolla sähköä keskimäärin 16,2 kWh, kun keskinopeus oli 44 km/h, joten ilmoitettuun viralliseen kulutuslukemaan on helppo yltää ilman kikkailuja. Hienoa! Corsa-e on energiapihi auto. Koleassa suomalaismaisemassa Corsa-e kulkee täydellä latauksella noin 275 kilometrin matkan, mikä on ihan riittävä saavutus.

Pikalataus auttaa pidemmillä matkoilla. Corsa-e:n suurin latausteho (100 kW) tarkoittaa käytännössä sitä, että 80 prosentin varaustaso onnistuu noin puolessa tunnissa. Kuten täyssähköisen DS 3:n tapauksessa, 500 kilometrin kokonaismatka yhden pysähdyksen taktiikalla on siis jo tämän päivän sähköautorealismia.

Takaistuimella on selvästi ahtaampaa kuin edessä.­

Tiloiltaan Corsa-e on tavallinen pikkuauto. Edessä on hyvin tilaa, mutta takana polvitilat ovat niukat. Jos edessä istuu lyhyt henkilö, mahtuu hänen taakseen pidempikin aikuinen, mutta varsinaista tilaihmettä Corsa-e:stä on turha yrittää mielessään muodostaa. Tavaratila on 267-litrainen, eli kooltaan sama kuin Peugeot 208:ssa.

Tavaratila on 267-litrainen. Corsa-e:n voi ladata ns. pikalatausasemalla 100 kW:n teholla. Tällöin tyhjä akusto täyttyy puolessa tunnissa 80 prosentin tasoon.­

Elämme aikaa, jolloin täyssähköautot kehittyvät nopeaan tahtiin. Paras osoitus tästä lienee uuden sukupolven Volkswagen ID.3, joka on lähtötasoltaan suunnilleen saman hintainen kuin Corsa-e, ja kykenee suunnilleen samaan kuin Opel. Mutta ID.3 on päältä kokoluokkaa suurempi, ja sisältä parikin pykälää tilavampi. Nyt siis PSA:lla pitäisi oppia tekemään taas kaikki uudelleen, paremmin ja edullisemmin – myös Corsa-e.