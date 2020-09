IS:n koeajossa lajissaan harvinaisen makeana säilynyt Alfa Romeo Stelvio

Stelvion alustamakeus ei ole ohjaamouudistusten myötä karissut.

Vaikka Stelvio on nyt kokenut niin sanotun puolivälin päivityksen, ei se näy auton ulkonäössä ehkä hieman yllättäenkin millään tavoin. Mallin harvinaisuus ja varsin onnistunut alkuperäinen muotoilu pitävät kuitenkin huolen siitä, etteivät linjat näytä vielä oikeastaan lainkaan vanhoilta.­

Alfa Romeon ensimmäinen ja toistaiseksi myös ainoa katumaasturi Stelvio on Suomen teillä yhä hyvin harvinainen ilmestys.

Harvinaisuus kääntää myös edelleen päitä, vaikka auton tuorein malliversio on kokenut vain melko pieniä uudistuksia.

Mutta uudistuksia siis kuitenkin.

Niistä merkittävin on kojelaudassa näkyvien tietoviihdejärjestelmien päivitys, jonka myötä esimerkiksi keskikonsolin vaakanäyttö on muuttunut automaailman valtavirtamuodin mukaisesti myös kosketustoimiseksi.

Samaan syssyyn on kohennettu myös järjestelmän käyttölogiikkaa, mitä voi pitää yksiselitteisesti hyvänä asiana. Kaupan päälle myös kuljettajaa avustavia järjestelmiä on edelleen kehitetty.

Mittaristo on putkineen melko moottoripyörämäinen ja monista kilpailijoista poiketen ainoastaan puolidigitaalinen.­

Eivät Alfan toiminnot toki tältä osin vieläkään edusta aivan hintaluokan parasta antia, mutta kehityksen suunta on silti joka tapauksessa oikea.

Mutta minkälainen uusi Stelvio on sitten ajaa? No oikeastaan samanlainen kuin ennenkin, eikä tämä ole todellakaan moite.

Alfan Stelvio on siis katumaasturiksi yhä makea ja napakka kokonaisuus, jonka kanssa on ilo taittaa matkaa erityisesti kestopäällystetyillä mutkateillä.

Takaistuin on kahdelle kunnollinen ja välttää jopa kolmelle. Urheiluajossa tarpeellinen sivutuki kuitenkin puuttuu.­

Vaikka auto on nelivetoinen, tuntuu voimansiirron takavetopainotteisuus selvästi. Ohjaus on huomattavan nopea ja herkkä, mitä voi pitää rauhallisesti ajettaessa myös pienenä totuttelua vaativana mukavuusmiinuksena.

Kuljettajan paikalla olo on muutenkin asiallisen urheilullinen, vaikka Stelvio tarjoaakin takapenkkitilaa myös perhekäyttöön riittävästi.

Tuplaputket ovat takana näyttävästi esillä, eikä töpselihybridimallia ole saatavilla. Eli perinteellä mennään.­

Erityisen alfamaista antia Stelviossa edustaa myös vaihteiston sport-asento, joka muuttaa paketin luonnetta tavanomaisia urheiluratkaisujakin raaempaan suuntaan ja tekee autosta jopa paperihevosvoimiaan tehokkaamman tuntuisen.

Kun tähän yhdistetään vielä Stelvion (tämän kokoluokan katumaasturiksi) varsin pieni omapaino, voi jo todeta, että kokonaissuorituskykyä ja urheilullista ajamisen iloa tässäkin Alfa Romeossa on keskivertoa selvästi enemmän.

Ehkä yllättävintä Alfa Romeo Stelviossa on kuitenkin kokonaisuuden monikäyttöisyys ja ajo-ominaisuuksien hyvin onnistuneet kompromissit. Sporttiluonteestaan huolimatta Stelvio on nimittäin kaupungissakin aika mukava, eikä edes kovin meluista. Ja takapenkin ohella myös järkevää tavaratilaa on ihan riittävästi.

Ehkä suurimmaksi miinukseksi nouseekin lopulta auton kulutus, jota ei saa asettumaan kunnolla alas edes niin sanotusti kauniisti ajaen.

Kaiken kaikkiaan päivitetty Alfa Romeo Stelvio tuntuu pienistä puutteistaan huolimatta eräänlaiselta alisuorittajalta.

Eli autolta, jonka ominaisuudet riittäisivät kokonaisuuden tietynlaisesta vanhahtavuudesta huolimatta kyllä nykyisiä hyvin vaatimattomia numeroita hiukan parempiinkin myyntilukuihin.