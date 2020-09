Järjestelmän takkuilu haittasi muun muassa liikenteen kameravalvontaa käytännössä koko kesän ajan.

Poliisi joutui kesäkuussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä ottamaan käyttöön vielä suurelta osin kehitystyön alla olleen Liike-nimisen järjestelmän, jossa käsitellään ja määrätään rikesakkojen tilalle tulleet liikennevirhemaksut.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt uudistuksessa putkeen ja kitkaa syntyi muun muassa liikennevirhemaksujen postituksessa, minkä vuoksi suurin osa maksulapuista saapui poliisiin asiakkaille myöhässä.

– Tiukan lakiaikataulun vuoksi järjestelmän käyttöönotto oli erittäin haasteellinen, mistä johtuen automaattisen liikennevalvonnan kameroita ei tänä kesänä pystytty käyttämään yhtä tehokkaasti kuin edellisinä vuosina, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Postitusviiveen vuoksi poliisissa päätettiinkin, että takkuilleen järjestelmän aikana käsitellyn liikennevirhemaksuasian 30 vuorokauden valitusaika alkaa vasta siitä, kun kirje on tosiasiallisesti saapunut asiakkaalle.

Ihalaisen mukaan ensimmäiset ajoneuvokohtaisten liikennevirhemaksujen oikaisuvaatimukset käsiteltiin järjestelmässä torstaina 3.9. Valtakunnallinen oikaisuvaatimusten käsittely puolestaan mahdollistui reilu viikko sitten maanantaina 7.9.

– Oikaisuvaatimuksia on ehtinyt kertyä useita tuhansia, joten käsittelyjonon purkamisessa kestää jonkin aikaa. Oikeusrekisterikeskus ei kuitenkaan lähetä maksumuistutuksia ennen kuin alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut kaksi kuukautta, joten oikaisuvaatimukset ehdittäneen käsitellä ennen maksujen siirtymistä perintään, Ihalainen jatkaa.

Liike-järjestelmästä ehti lähteä myös suurempien yritysten käyttövastaaville muistutuskirjeitä toistuvista liikennerikkomuksista, vaikka kyseisten liikennevirhemaksujen oikaisuvaatimusaika on ollut vielä kesken eikä jo lähetettyjä oikaisuvaatimuksia ole pystytty käsittelemään.

Nyt Liike-järjestelmään on kuitenkin nyt tehty muutos, joten jatkossa tieto ajo-oikeuteen vaikuttavasta liikennerikkomuksesta lähtee Traficomille vasta sitten, kun valitusaika on ohi ja mahdollinen oikaisuvaatimus on ehditty käsitellä.

Kaikkiaan automaattivalvonnan ajoneuvokohtaisia liikennevirhemaksuja määrättiin kesäkuussa 3 815, heinäkuussa 7 438 ja elokuussa 10 268 kappaletta. Vastaavat luvut perinteisen liikennevalvonnan liikennevirhemaksuissa olivat kesäkuussa 2 541, heinäkuussa 2 799 ja elokuussa 3 393 kpl.