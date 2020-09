Taksin ei tarvitse aina olla Mercedes-Benz tai Škoda. Se voi olla myös paljon polttoainetta kuluttava Cadillac DeVille.

Taksit nousivat suureksi puheenaiheeksi heinäkuussa 2018. Silloin voimaan tulleen taksiuudistuksen vaikutukset koettiin monin paikoin kielteisinä.

Perinteinen puheenaihe on myös se, mikä automalli sopii parhaiten taksikäyttöön. Mercedes-Benz kuuluu Suomen suosituimpien taksimerkkien kärkeen. Myös Škodalla tehdään paljon taksimatkoja, mutta Kuopion keskustassa voi nähdä ihan toisenlaisen upean taksin.

Valkoinen Cadillac Sedan DeVille vuosimallia 1959 kääntää päitä Kuopiossa.­

– Auto on valkoinen Cadillac Sedan DeVille vuosimallia 1959. Se on samanmallinen, jolla Elvis Presley ajeli aikoinaan Yhdysvalloissa, autoa ajava Dimitri Kirjanen kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa autolla tehdään paljon keikkoja.

– Se on suosittu, sillä sitä tilataan kiertoajeluille ja juhlakuljetuksiin kuten häihin ja vuosipäivien kunniaksi, hän sanoo.

Dimitri Kirjanen pyörittelee tottuneesti Cadillac Sedan DeVillen rattia.­

Autolla ajelu ei syö varmaan paljon polttoainetta?

– Kyllähän V8-moottori syö paljon bensaa, hän kertoo.

Cadillac-harrastajan unelma

Miten auto päätyi teille?

– Yrityksen perustaja Pertti Veijalainen on vuosikymmen sitten päässyt tutustumaan tähän Cadillac-malliin Australiassa asuvan siskon perheen ja sittemmin heidän Los Angelesiin muuttaneen pojan ansiosta. He ovat intohimoisia Cadillac-faneja ja näissä maissa arvostetaan jenkkirautoja todella paljon.

– Yrityksen johtaja Aapo Veijalainen harrastaa V8-autoja. Hän löysi Cadillacin keräilijältä Joensuusta ja se siirtyi Ykkösmatkoille viime talvena.

Jos ajaminen ei ole taloudellista, miten auto muuten sopii teille?

– Se tuo väriä arkielämään ja katukuvaan. Päät kääntyvät kun ajan autolla. Hiljattain sain kyydin autolla Tuusniemelle ja asiakkaana ollut pariskunta viihtyi pari tuntia kiertoajelulla, kuopiolainen kuljettaja sanoo.

V8-moottorilla tarkoitetaan V-moottoria, jossa on 8 sylinteriä. Sylinterit on jaettu kahteen neljän sylinterin muodostamaan riviin. V-kulma kertoo siitä, että sylinteririvit sijaitsevat toisiinsa nähden kulmassa. Yleisin V8-moottorissa käytetty V-kulma on 90 astetta. Leveässä ja matalassa moottorissa, jossa on hyvät sytytys- ja värinäominaisuudet.