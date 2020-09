Ulkomaille ajavat saavat tärkeän paperin aiempaa nopeammin

Ulkomaille autolla aikovat voivat saada vihreän kortin syksystä alkaen myös sähköisessä muodossa.

Autolla ulkomailla ajettaessa on hyvä pitää vihreä kortti mukana.­

Voimassa olevasta liikennevakuutuksesta kertova vihreä kortti kannattaa ottaa mukaan, kun suuntaa autolla ulkomaille. Vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Tiettyihin maihin kortin mukaan ottaminen on jopa pakollista. Tällainen maa on esimerkiksi Venäjä.

Vihreän kortin saa omasta vakuutusyhtiöstä. Heinäkuussa astui voimaan muutos, jonka myötä vakuutusyhtiöillä on mahdollisuus tarjota kortti asiakkaalle myös sähköisessä muodossa asiakkaan itse tulostettavaksi. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ottavat itse tulostettavia vihreitä kortteja käyttöön asteittain, syksystä 2020 alkaen.

Tähän asti vihreän kortin on saanut omasta vakuutusyhtiöstä tulostettuna vihreälle paperille, josta kortin nimikin tulee. Tulostettu kortti voi vastaisuudessa olla väriltään myös valkoinen, sillä vihreä väri ei ole enää pakollinen.

Muutos nopeuttaa kortin saamista, kun korttia ei tarvitse enää noutaa konttorista tai odotella postiljoonia.