Renault Captur E-Tech on edullinen pistokehybridi.

Suomen edullisimmaksi pistokehybridiksi itseään tituleeraava Captur E-Tech on eloisasti muotoiltu.­

Tämäntyyppiset autot ovat nyt muodissa. Niin sanotun B-segmentin, eli pienemmän kompaktiautoryhmän SUV-mallien myynti kasvaa tällä hetkellä Euroopassa voimallisimman läpi valmistajakentän. Siksi ei olekaan yllätys, että myös Renault on keskittynyt ensimmäisenä uuden pistokehybriditekniikkansa esittelyssä juuri Capturin, eli pienen ”mukamaasturin” markkinoille saattamiseen.

Pistoke-Capturin takajousitukseen on parisataa kiloa kasvaneen omamassan vuoksi suunniteltu erillisjousitus mukavoittamaan menoa.­

Pistoke-Capturilla saavutetaan parhaimmillaan 50 kilometrin yhdistetty sähköajo, ja kaupunkiajossa voi yltää jopa 63 kilometriin. Sen jälkeen päästellään pidemmät matkat taloudellisesti täyshybridinä. Sähköajossa huippunopeus on 135 km/h, eli moottoritiepätkiäkin voi ajaa polttomoottorin käynnistymättä.

Capturissa on tismalleen sama voimalinja kuin uudessa Méganessa, mutta muutoin Captur on aivan eri puusta veistetty. Auton mittasuhteet korostavat suhteellista korkeutta, joka luo helppokäyttöisyyttä, mutta samalla Captur on varsin jäntevästi muotoiltu.

Captur on korkeudestaan huolimatta pikkuauto. Takana polvitiloilta on turha odottaa suuria, jos edessä matkustaa pitkä henkilö.­

Makuasiat ovat makuasioita, mutta tylsä auto ei ainakaan ole. Huomiota herättävä tyylittely jatkuu myös sisätiloissa. Kiinnostavuutta lisännee myös se fakta, että ainakaan toistaiseksi alle 30 000 euron hintaan eivät muut pistokehybridit Suomen markkinoilla pysty.

Capturissa kaikki uuden tekniikan komponentit on sijoitettu fiksusti auton rakenteisiin, muun muassa ajoakku takapenkin alle siten, ettei matkustajien tiloista ole tarvinnut tinkiä.

Suomeen uusi lataushybridi saapuu kattavan Intens-varustelutason kera. Siihen sisältyvät muun muassa 17 tuuman kevytmetallivanteet, etupysäköintitutka ja peruutuskamera, lämmitettävä ohjauspyörä sekä Renault’n Multi-Sense -ajotilajärjestelmä.

Capturin ohjaamo on lennokkaampi kuin Meganen. Intens-varusteiden lisäksi lataushybridissä on suurempi 10,2-tuumainen digitaalinen mittaristo ja 9,3-tuumainen kosketusnäyttö.­

Lyhyen ensitestin havaintoina voi kertoa, että pistoke-Capturilla liikkeellelähtö tapahtuu pehmeästi, ja ajotuntuma on muutenkin sivistyneen rauhallinen. Kiihtyvyyttä järjestyy juuri sen verran, että autolla pärjää arkiajoissa vaivatta.

Monista tasokkaista sisutuksen elementeistä huolimatta edullisesta Capturista löytyy myös halvempia ratkaisuja eli ns. kovamuovia.­

Ajamisesta on haluttu tehdä mahdollisimman luontevaa, ja esimerkiksi rauhallinen jarrutus tehostaa auton regeneraatiota siististi. Ajotilojen vaihtaminen sujuu helposti, sillä kosketusnäytön täpit ovat Capturissa tarpeeksi suuret. Autoon saa myös vetokoukun kevyitä vetotöitä ajatellen, suurin sallittu vetomassa on 750 kiloa.