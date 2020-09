Amerikkalainen täyssähköauto haastaa Tesla Model S:n – Suomeen autoja ensimmäisten joukossa

Suomi kuuluu Euroopassa ensimmäisiin maihin, joissa voi nähdä yhdysvaltalaisen Lucid Air -täyssähköauton.

Uuden täysin sähköllä toimivan luksussedanin toimitukset alkavat kesäkuussa 2021, mutta vain osa Euroopasta pääsee ennakkovarausmaksulla ensimmäiseen aaltoon mukaan.

Lucid Motors -yhtiö ilmoittaa yhdeksi vahvuudekseen kehittämänsä voimansiirron, jonka ansiosta auton sisätilat voidaan optimoida. Yhtiö kertoo salaisuuden piilevän totuttua pienemmissä, mutta samalla voimakkaammissa sähkömoottoreissa.

Ainakin mainospuheiden perusteella kyseessä on kiinnostava uutuus. Air Dream Edition -malliversion jopa yli 1 080 hevosvoimaa tarjoava kaksoismoottori ja neliveto takaavat, että autolla ajaa neljännesmailin (noin 400 metriä) jopa 9,9 sekunnissa toistuvasti. Harvalla on siihen tarvetta, mutta kiinnostavampaa on 832 kilometrin (Air Grand Touring, EPA-standardi) toimintamatka yhdellä latauksella.

Lucid Air lupaa väljät sisätilat.­

Lucid Airissa on kompakti 113 kWh:n akusto. Siihen voi ladata sähköä jopa 32 kilometriä minuutissa yhdistettynä DC-pikalatausasemaan. Todellisissa olosuhteissa Lucid Airin omistaja voi saavuttaa 483 kilometrin toimintasäteen vain 20 minuutin latauksella.

Lucid Air tulee saataville Pohjois-Amerikassa neljässä eri hintaluokassa ja neljällä eri mallilla. Edullisin The Air tulee vuonna 2022 markkinoille yli 65 000 euron hintaan. Sitä ennen saataville tulevat Air Touring (80 000 euroa), Air Grand Touring (117 000 euroa) ja Air Dream Edition, jonka hintalappu Yhdysvalloissa on yli 140 000 euroa.