Renault keksi hybriditekniikan uudelleen.

Renault Mégane kuuluu automallien niin sanottuihin suuriin nimiin. Ranskalaista kompaktia perusperheautoa on valmistettu jo 25 vuoden ajan, ja omakseen sen on hankkinut yli seitsemän miljoonaa asiakasta ympäri maailmaa. Kuin neljännesvuosisadan täyttymisen kunniaksi Méganesta on tulossa heti alkuvuodesta Suomeenkin facelift-malli.

Tällä kertaa uutiset ovat paljon suurempia kuin pelkkä ulkoinen muodistus. Renault on nimittäin keksinyt hybriditekniikan merkittävästi uudelleen, ja se tulee saatavaksi niin uudessa Cliossa, Capturissa kuin Méganessakin.

Uusi tekniikka on sen verran poikkeava, että ei ole lainkaan perustelematonta puhua hybriditekniikan evoluutiosta. Aivan hetkessä ei Renault ole lataushybrideitään luonut, sillä tutkielma voimalinjasta esiteltiin jo kuusi vuotta sitten. Sen jälkeen tekniikkaa on kehitetty, viimeistelty ja testattu vielä viiden vuoden ajan.

Méganen facelift on ulkoisesti hyvin kevyt. Lataushybriditekniikastakin kertoo vain pieni merkki B-pilarissa. Autolla voi vetää maksimissaan 750 kilon jarrullista tai jarrutonta vaunua.­

Rakenteista on haluttu luoda kestävät ja luotettavat. Apuna on ollut myös Renault’n F1-osaaminen, jossa käytetään nykyisin hybriditekniikkaa. Uusi tekniikka on poikinut yli 150 patenttia, mikä osaltaan kertoo innovaation laajuudesta.

RS-Line-varustetasossa tulevat miellyttävästi tukevat ja napakat etuistuimet.­

Tekniikan ytimessä on 1,6-litrainen vapaasti hengittävä bensiinimoottori, joka hyödyntää joissakin tilanteissa ns. Atkinson-kiertoa. Moottorissa on muuttuva nokka-akselin ajoitus, kahdet polttoainesuuttimet ja sähkökäyttöiset apulaitteet – ajolaitehihnoja ei siis ole lainkaan. Näiden lisäksi voimalinjassa on kaksi sähkömoottoria, joista suurempi toimii ajomoottorina ja pienempi käynnistingeneraattorina.

Méganen ohjaamoa voi luonnehtia kuljettajakeskeiseksi. Erikoisimmat ranskalaisuudet ovat hioutuneet vuosien varrella helpommaksi käytettävyydeksi.­

Tähän saakka ei siis vielä mitään aivan maata mullistavaa, mutta Renault on ottanut vielä yhden askeleen eteenpäin. Sähköiseen voimalinjaan kuuluu lisäksi uudenlainen, älykkääksikin luonnehdittu automaattinen monitilavaihteisto. Sen ansiosta autoa voidaan ajaa niin sarja- kuin rinnakkaishybriditilassa. Uudessa vaihteistossa ei ole kytkintä, mutta siinä on neljä vaihdetta polttomoottorille, kaksi sähkömoottorille ja kaksi vapaata vaihdetta.

Tasanopeussäätimen kytkimiä ei enää Renault’ssa tarvitse hapuilla penkkien välistä tai ratin takaa, vaan kaikki löytyy sieltä mistä kuuluukin.­

Suurin uutuus on siis voimanjaossa. Kaikkiaan eri ajotilayhdistelmiä on teoriassa peräti 15, mutta kuljettajalle vaihteisto on vain saumattomasti toimiva automaatti, sillä tekniikka säätelee itse itseään. Sähkömoottoreiden ansiosta auton vaihteistossa ei tarvita kytkintä, ja ne myös nopeuttavat vaihtotapahtumaa. Liikkeelle lähdetään aina sähköllä.

Täyssähköajotilaan voi siirtyä helposti napin painalluksella, mikäli akussa vain on virtaa.­

Mégane-pistokehybridissä on nettokapasiteetiltaan 9,8 kWh:n akku, joka ei koskaan tyhjene kokonaan, vaan polttomoottori käynnistyy ennen akun tyhjenemistä.

Renault’n käsitys pistokehybridistä on, että pikalatausta ei tarvita – lataus kestää kolmesta viiteen tuntia lataustehosta riippuen, eli tyypillisesti kotilatauspisteessä esimerkiksi yön aikana. Pistoke-Méganella saavutetaan parhaimmillaan 50 kilometrin yhdistetty sähköajo, joka kaupunkiajossa voi tarkoittaa jopa 65 kilometriä.

Digitaalinen mittaristo on lataus- hybridissä 10-tuumainen.­

Kuten aina tänä päivänä, kyseessä ovat siis riippumattomasti testatut WLTP-matkat, eivätkä siis mitkään kaupunkilegendaksi muodostuneet ”tehtaan lupaukset”.

Sama koskee myös virallisia kulutuslukemia. Ulkolämpötila vaikuttaa bensiinin kulutukseen, koska kahdeksassa pakkasasteessa polttomoottori käynnistyy aina lämmöntuotannon takaamiseksi. Suomessa vuotuinen keskilämpötila vaihtelee maan lounaisosan runsaasta viidestä asteesta Pohjois-Lapin pariin pakkasasteeseen, joten kovin usein kovia pakkasia meilläkään ei koeta.

Pistoke-Méganessa on taka-akselilla erillisjousitus, koska akkupaketti kasvattaa auton omamassa kaikkiaan parisataa kiloa. Tonnikeijua se ei autosta silti tee.

Tavaratilan koosta on jouduttu hybriditekniikan vuoksi hieman nipistämään, mutta tilaa on silti kaikkiaan 447 litraa. Takaselkänojat taitettuna tila kasvaa yli 1,4 kuutioon, ja se on hyvin selkeän muotoinen.­

Ajotiloja Plug-In Mégane tarjoaa kolme; Pure-, My Sense- ja Sport. Liikkeelle lähdetään tyylikkäästi lipuen sähköllä, ja tien päällä auto vaikutti lyhyellä ensitestillä mukavuuspainotteiselta matka-autolta, jonka jousitus on onnistuneesti säädetty. Ajotuntumasta päällimmäisenä jäi mieleen vaivattomuus, vaikka suorituskyky on paikaltaan kiihdytettäessä vain tavanomainen: pistoke-Mégane on suunniteltu taloudellisuus edellä, eikä sähkön tuomaa lisävoimaa ole ulosmitattu suorituskykyyn.

Varmaa on, että näistä uutuuksista puhutaan vielä.