Vähän aikaa myynnistä poissa ollut Suzuki Jimny palaa Euroopan markkinoille.

Uusi, mallinimeltään Jimny LCV on kaksipaikkainen pakettiauto. Tavaratilassa on tasainen lattia. Kuljetettavaa mahtuu 863 litran verran. Muutoksissa on keskitytty tavarankuljetukseen. Tavaratilan ja ohjaamon välillä on metallinen verkkoväliseinä varmistamassa etteivät kuljettavat tavarat aiheuta jarrutuksissa tai törmäyksissä vaaraa edessä istuville, valmistaja painottaa.

Nykyinen Suzuki Jimnyn neljäs sukupolvi esiteltiin kaksi vuotta sitten Euroopassa ja Suomessa. Se herätti huomiota sympaattiseksi kehutulla ulkomuodollaan, hinnallaan ja neliveto-ominaisuuksillaan. Kysyntääkin riitti niin paljon, että auton tilanneiden jonosta tuli pitkä.

Jimnyn kohtaloksi koituivat henkilöautojen kiristyneet päästömääräykset, minkä vuoksi osaltaan Jimny vedettiin pois myynnistä.

Aitojen maastoautojen tapaan Jimnyssä on tikapuurunko, johon kori on kiinnitetty.­

Sukupolvenvaihdoksessa Jimnyn moottori kasvoi 1,5-litraiseksi (102 hv). Voimalinjaan kuuluu viisipykäläinen manuaalivaihteisto.

Suzuki Jimnyä on myyty lähes kahdessasadassa maassa yli kolme miljoonaa kappaletta.

Uusi Suzuki Jimny LCV maksaa 28 990 euroa. Ensimmäiset autot saapuvat Suomeen maaliskuussa 2021.