Asiakas kysyy nämä kolme kysymystä autokaupassa – oletko sinä yksi heistä?

Tunnistatko itsesi myyntipäällikön luonnehdinnasta? Hän listaa kolme yleisintä kysymystä, jotka asiakkaat autokaupassa esittävät.

Käytettyjen autojen jälleenmyyjä myyntipäällikkö Ilari Kiviniemi sanoo, että yleisimmin ihmiset haluavat tietää, mitkä ovat tarkasteltavan auton tyyppiviat.

– Onko kyseisen auton huoltaminen kallista ja tippuuko tämän auton arvo nopeasti, Kiviniemi kertoo kahdesta muusta suositusta kysymyksestä.

Hämeenlinnan Kamuxissa toimiva Kiviniemi on huomannut, että osa ennakkoluuloista elää sitkeästi.

– Asiakkaat voivat olla epäileväisiä jostain autosta luettuaan siitä vain negatiivisia asioita netissä. Kaikista autoista kuitenkin luultavasti löytyy pahaa sanottavaa netistä, joten kannattaa pitää mieli avoinna.

– Joillakin on myös ennakkoluuloja tiettyjä automerkkejä kohtaan. Esimerkiksi monella iäkkäämmän polven ihmisellä voi olla ennakkoluuloja esimerkiksi Škodaa kohtaan, jolla on ennen ollut huono maine – vaikka Skoda nykyään on hyvämaineinen. Autot kehittyvät koko ajan, ja tiettyä merkkiä tai mallia ei voi verrata siihen, millainen sen maine on ollut esimerkiksi 80-luvulla, Kiviniemi sanoo.