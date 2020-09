Pistokeladattava Toyota RAV4 on monessa kilpailijoitaan etevämpi – mutta kaikella on hintansa

Kahden vuosikymmenen työ hybridien parissa ei ole mennyt Toyotalla hukkaan, mutta kaikella on hintansa.

Toyotan toista lataushybridiä eli uutta RAV4 Plug-in Hybridiä oli tarkoitus testata Kööpenhaminassa, mutta koronavirusrajoitusten takia ensitesti toteutuikin Vantaan koillisosassa, kun maahantuoja sai yllättäen muutaman auton Toyotan Euroopan-pääkonttorilta Korsoon.

Uutuuden erityispiirteitä ja edistyksellistä voimalinjaa olisi ollut vaikea oivaltaa, jos toimittajia ei olisi ennen varsinaista ajoa opastettu luokkahuoneessa.

Uuden RAV4 lataushybridin ulkoinen ero tavalliseen RAV4 Hybridiin on niin vähäinen, ettei poikkeamia kannata edes listata. Kuljettajan paikalla herää ajatus: olen ollut tässä ennenkin.

Tuumalla kasvaneet pyörät ja Plug-in Hybrid -merkit paljastavat uutuuden.­

Tunnelma muuttuu oitis, kun lähdetään liikkeelle. Äänettömyys ja liikkeiden pehmeys on vaikuttavaa, sillä perusasetuksena on aina sähköajo, kunhan vain ajoakussa on riittävästi virtaa.

Matkustamossa ainoastaan punaiset ompeleet erottavat RAV4-lataushybridin tavallisesta hybridistä.­

Uusimman RAV4-version ohjauspyörän takana tuntee ottavansa ympäristön huomioon.

Kuljettajan paikalla on helppo viihtyä, sillä hallintalaitteet ovat selkeät ja tiedot saa helposti.­

Olemukseltaan vähän vanhainaikaiselta kosketusnäytöltä näkee energiavirtojen kulun.­

Siinä missä ennen seurattiin käyntinopeusmittarin lukemia, nyt keskitytään energian kulutukseen ja sen määrään.­

Tunne ei ole pelkästään mainoshöttöä, vaan kookkaan ajoakun energiasisältö riittää järkevästi ajaen 75 kilometriin – pelkällä sähköllä. Kaupunkiolosuhteissa toimintamatkan pitäisi olla lähes sata kilometriä.

WLTP:n mukainen yhdistetty polttoaineenkulutus on tasan litra sadalla kilometrillä. Lukemaa ei pidä ottaa liian vakavasti, mikäli ei lataa autoa ahkeraan, vaan kyseessä on puhdas vertailuarvo. Toyota kuitenkin vakuuttaa, että lataushybridi RAV4 liikkuu vähällä myös tavallisena hybridinä.

Vaihteenvalitsimen vierestä hallitaan energian käyttöä.­

Vihreys ja rauhallinen ajo unohtuvat, kun painaa vaihdekepin vierestä Auto EV/HV -nappia, jolloin bensiinimoottori tulee sähkömoottorin avuksi. Kaasu pohjaan ja eturenkaat valittavat hetken ennen kuin takaveto ehtii hätiin.

Kolmen moottorin (bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria) yli kolmensadan hevosvoiman teho saa RAV4:n hyökkäämään paikaltaan 100 km/h nopeuteen tasan kuudessa sekunnissa. Hyödyllistä on varmasti se, että ohitukset onnistuvat sähäkästi.

Toyota aloitti hybridien valmistuksen jo yli kaksi vuosikymmentä sitten, joten oppia on kertynyt runsaasti. Tavallisissa itselataavissa hybrideissä on edetty jo neljänteen sukupolveen, mutta lataushybrideissä Toyota on vielä aika lailla noviisi.

Sitä ei kuitenkaan huomaa, sillä ajajalle on suunniteltu valinnanvaraa paljon monipuolisemmin kuin useimpien kilpailijoiden autoissa.

Energian käytön (sähkö tai bensiini) voi jättää älykkäälle automatiikalle tai sitten ajaja voi päättää sen itse. Auton saa nimittäin liikkumaan tavallisena (itselataavana) hybridinä napin painalluksella, mikäli haluaa säästää ajoakun sähköä vaikkapa kaupunkiajoon.

Esimerkiksi moottoritiellä ei ole järkevää ajaa ajoakkua tyhjäksi (kuten monet lataushybridit tekevät).

Lisäksi on vielä mahdollisuus ladata ajoakkua bensiinimoottorilla matkan aikana, mikäli on menossa vaikkapa alueelle, missä polttomoottorisilla autoilla ei saa ajaa.

RAV4 Hybridiin verrattuna uutuuden hyviin puoliin kuuluu parempi varustelu. Jo halvimmassa Activessa on vakiona kuljettajan istuimen sähkösäätö, pysäköintitutkat myös edessä ja lämmitys ohjauspyörässä sekä takapenkin reunapaikoilla.

Tavaratilan lattian alla latausjohdot pysyvät poissa silmistä.­

Kattavammissa Stylessä ja Premiumissa on muun muassa tuulilasin heijastusnäyttö, jollaista ei RAV4 Hybridiin saa lainkaan.

Kaikki ei kuitenkaan ole täysin aurinkoista ja ruusunpunaista, vai pitäisikö sanoa vihreää. Omamassaa on kertynyt ajoakun ja muun elektroniikan myötä 250 kiloa lisää, mikä tuntuu ajossa. Ei kovin häiritsevästi, mutta kokonaisuus on kookkaan oloinen.

Varsinainen huono puoli on hinta, sillä RAV4 Plug-in Hybrid maksaa halvimmillaan Active-varustein 55 336 euroa. Eroa vastaavaan RAV4 Hybridiin on yli 9 000 euroa.

Konehuone on tavaraa täynnä ja oranssi väri varoittaa korkeajännitteestä.­

Kilpailijoiden lataushybridien (Ford Kuga ja Volkswagen Tiguan) hinnat lähtevät noin 40 000 eurosta, mutta Toyota tarjoaa niihin verrattuna lisärahalla nelivedon, enemmän voimaa, paremman varustelun ja pidemmän toimintamatkan sähköllä.