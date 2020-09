Renault Capturin lataushybridien hinnat paljastettiin torstaina. Maahantuojan neuvottelut tehtaan kanssa päätyivät tulokseen, josta voi käyttää luonnehdintaa ”Suomen edullisin.”

Uuden Renault Captur E-TECH Plug-in hybridin hinnat alkavat 29 390 eurosta. Juuri ja juuri alle 30 000 euron alle jäävään hintaan eivät muut pistokkeella ladattavat hybridiautot Suomen markkinoilla pysty.

Uutuudessa on täysin uusi 1,6-litrainen bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria, joiden yhteisteho on 116 kilowattia (158 hv). Yhdistetty kulutus on 1,4 litraa sadalla ja vastaava hiilidioksidipäästö 32 g/km.

Captur E-TECH Plug-in hybridin litiumioniajoakun energiasisältö on 9,8 kWh, joka riittää WLTP-normin mukaan 50 kilometrin ajoon ja kaupungissa hissutellen 63 kilometriin.

Akun saa ladattua sähköauton latauslaitteella täyteen kolmessa ja kotipistorasiasta viidessä tunnissa. Akuston tyhjetessä auto toimii aina hybridinä.

Lataushybridin ajoakku on sijoitettu takapenkin alle siten, ettei matkustajien tiloista tai käytännöllisyydestä ole tingitty. Sähköistetyn Capturin takajousitusta on säädetty parisataa kiloa kasvaneen omamassan vuoksi. Taka-akselissa on erillisjousitus, joka valmistajan mukaan on viritetty ”erittäin mukavaksi.”

Ilta-Sanomat pääsee ajamaan uutuudella pian, joten valmistajan lupailuista otetaan mittaa.