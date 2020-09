Ovatko autosi renkaat kunnossa? Poliisi saattaa tutkia niitä ensi viikolla

Poliisi tarkistaa ensi viikolla ajoneuvojen renkaiden kuntoa tehostetusti.

Rengasratsiakampanjoita on järjestetty vuodesta 1997.­

Autonrengasliitto järjestää Rengasratsia-turvallisuuskampanjan yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Edellisvuosina renkaita on perinteisellä rengasratsiaviikolla tutkittu Suomen suurimmissa kaupungeissa yhteisvoimin. Autoilijat on ohjattu tutkimuspisteelle, jossa renkaiden kunto on tarkastettu ja samalla jaettu tietoa autoilijoille renkaiden vaikutuksesta ajoturvallisuuteen.

Tänä vuonna poliisi valvoo tehostetusti renkaiden kuntoa tien päällä muun partioinnin ohessa.

Tieliikennelain mukaan henkilö- ja pakettiauton renkaiden pääurien on oltava vähintään 1,6 millimetriä syvät, mutta sadekelillä jo alle 4 millimetrin urat alkavat heikentää auton ajo-ominaisuuksia merkittävästi.

– Haluamme neuvoa, ja pienestä huomaamattomuudesta voi selvitä huomautuksella. Jos sen sijaan useampi rengas on selvästi alle lain mukaisen minimin, kyllä siitä silloin muistetaan liikennevirhemaksulla, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.