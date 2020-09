Pyöräliiton toiminnanjohtaja haluaa nostaa työsuhdepyörän verovapauden reilusti korkeammaksi kuin budjettiehdotuksessa esitetään.

Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa vuodelle 2021 esitetään työsuhdepyörille 750 euroon vuotuista tuloverovapautta. Pyöräliitto piti tuoreeltaan uutta verovapauskirjausta erinomaisena, joskin riittämättömänä. Pyöräliitto nokitti heti veroedun määräksi 1 500 euroa vuodessa.

Nyt liiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen kirjoittaa blogissaan, että työsuhdepyöräetu olisi saatava samalle viivalle työsuhdematkalipun kanssa. Eli liiton toiminnanjohtaja tahtoo verovapauden ylärajaksi 3 400 euroa.

”Tämä asettaa eri kulkumuotoja käyttävät selkeästi eriarvoiseen asemaan. 750 euron verovapauden taso on matala, ja se rajaa erityisesti työmatkoihin hyvin sopivia sähköpyöriä pois,” Koistinen perustelee kirjoituksessaan.

Koistisen mukaan työnantaja voisi tarjota kestävään liikkumiseen yhteensä 3 400 euron edestä verovapaita työsuhde-etuja, mikä samalla selkeyttäisi etuviidakkoa ja vähentäisi byrokratiaa. ”Työntekijä voisi valita vapaasti mitä etuja käyttää ja miten niitä yhdistelee,” Koistinen esittää.

Työsuhdepyörä on työantajan työntekijälle tarjoama etu. Se on verrattavissa työsuhdeautoon. Työsuhdepyörä on tarkoitettu yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön sekä työ- että vapaa-ajalla. Työsuhdepyörä on ollut tähän saakka työntekijälle kokonaan veronalaista tuloa.