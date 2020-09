Keskiviikkona Helsingissä tapahtuva Torviprotesti toteutuu hiukan eri tavoin kuin järjestäjät viime viikolla kuvittelivat.

Torvet soivat Eduskuntatalon edustalla keskiviikkona alkuiltapäivästä. Protestin järjestäjät vaativat polttoaineveron korotusten peruuttamista. Lisäksi he vastustavat ruuhkamaksujen, tietullien ja kilometriverojen käyttöönottoa yksityisautoilun osalta. Vaatimuksiin kuuluu myös kuljetusalan toimintaedellytysten puolustaminen.

Järjestäjät ovat sitten viime viikon saaneet uusia ohjeita.

– Henkilöautojen osalta osallistujamäärä on paisunut niin suureksi, että kokoontuminen joudutaan ottamaan hieman ”väljemmille vesille” Hakamäentielle. Sieltä lähdetään sitten etenemään poliisiauton vetämänä kohti Eduskuntataloa. Näin suurella ajoneuvomäärällä ei myöskään ehditä, eikä mahduta kiertämään aiemmin ilmoitettua reittiä useampaa kierrosta, tapahtuman järjestäjiin kuuluva Tomi Piminäinen kertoi IS:lle

Piminäisen mukaan näillä näkymin protestiletkassa ajaa parisataa ajoneuvoa tai jopa enemmän, sillä kaikki eivät ole ilmoittautuneet Facebookin kampanjasivun kautta – eikä raskas kalusto ollenkaan.

Raskaan kaluston poistumisreitti Mannerheimintieltä on muuttunut, koska Pohjoisella Rautatiekadulla on suurten ajoneuvojen kulun estävä tietyömaa. Uusi reitti on suunniteltu yhteistyössä virkavallan kanssa. Raskaalle kalustolle on myönnetty mielenosoitukseen erityislupa yli 12-metrisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille aina 25,25-metrisiin saakka.