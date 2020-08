Seitsemänpaikkaisena saatava Sorento on yksi luokkansa tilavimmista sähköisistä autoista.

Kian lippulaivamallikseen kutsuma Sorento saapuu Suomeen lokakuussa sähköistettynä.

Täysin uusi Kia Sorento esitellään niin ladattavana hybridinä kuin hybridinäkin.

Ladattava Sorento Plug-in Hybrid on samalla kertaa paitsi vähäpäästöisin Sorento-malli myös tehokkain. 1,6-litraisen bensiiniturbomoottorin (180 hv) parina on 13,8 kWh:n akusto ja 66,9 kW:n sähkömoottori. Voimalinjan tuottama kokonaisteho on 265 hevosvoimaa. Huippuvääntö asettuu lukemaan 350 newtonmetriä. Sähköajon toimintamatkaa Kia ei vielä kerro. Myös CO2-päästöt ovat vielä vahvistusta vaille.

Uutuus edustaa Sorenton neljättä mallisukupolvea.

Sorento on ensimmäinen Euroopassa myytävä Kia, jossa on merkin uusimpia avustimia, kuten uudistettu kuolleen kulman järjestelmä ja etäpysäköintiavustin.

Etäpysäköintiavustimella kuljettaja voi siirtää autoaan avaimen avulla. Kuolleen kulman järjestelmä tarjoaa korkearesoluutioista kuvaa mittaristoon auton molemmilta puolilta.