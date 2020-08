Neljännen sukupolven Jazz on pantu kokonaan uusiksi.

Toinen Hondan alkavan syksyn uutuuksista on täysin uusi neljännen sukupolven tilaihme Jazz.

Jazz tulee Euroopassa myyntiin vain hybridinä. Hieman poikkeuksellista on, että Jazz e-HEV:ssä polttomoottori tuottaa sähköä sähkömoottoreille.

Uusi Honda Jazz on tilavampi ja monikäyttöisempi kuin aiemmat Jazz-sukupolvet. Ensitestillä 190-senttiset henkilöt mahtuivat ongelmitta peräkkäisille istuimille. Takana on säilytetty kuuluisat Magic Seats -istuimet, joiden ansiosta autoon voi lastata paljon sellaista, mitä ei äkkiä uskoisi. Uuden Jazzin voi valita joko tavallisena tai ainakin mielikuvissa järeämpänä eli ”mukamaasturimaisena” Crosstar-versiona.

Uuden Honda Jazzin voimalinja on samanlainen kuin CR-V hybridissä, eli siinä on 1,5-litrainen bensiinimoottori ja kaksi kompaktia sähkömoottoria.

Jazzilla on hyvä maine kestävänä tilaihmeenä. Neljäs sukupolvi on kasvanut viitisen senttiä pituutta.

Moottoreiden yhteisteho on 80 kilowattia (109 hv), millä pärjää leppoisissa arkiajoissa hyvin. Tätä korostaa myös auton luonne tien päällä: ajaminen on stressitöntä ja helppoa, ja myös taloudellisuus kuuluu kuvaan. Uuden Jazzin yhdistetty kulutus on 4,6 litraa sadalla.

Sekä Honda e että uusi Jazz Hybrid ensiesitellään Suomessa syyskuun 5. päivänä.

Jazzin sisätilat ovat edelleen hämmästyttävän avarat.