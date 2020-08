Hondan sähköistyminen ottaa pikaharppauksen.

Japanilainen Honda on kiristänyt sähköistämisensä aikataulua merkittävästi. Vielä viime vuonna Honda lupasi, että 2025 kaikki sen Euroopassa myymät henkilöautot ovat tavalla tai toisella sähköistettyjä.

Nyt kalentereita on selattu uudelleen, ja Honda onkin sitoutunut tavoitteeseensa jo vuoden 2022 aikana. Japanissa on varmasti havahduttu siihen, että Euroopassa pärjätäkseen autovalmistajien on yksinkertaisesti pakko siirtyä vähitellen pois fossiilisista polttoaineista. Haasteeseen on vain yksi toimiva vastaus – sähkö.

Honda kiristää voimakkaasti sähköistymisensä aikataulua, ja uudistumisaallon kärjessä kulkee täyssähköauto Honda e. Se saapuu Suomenkin markkinoille yllättäen jo syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna – siis aivan pian.

Keulasta Hondan täyssähköautouutuus on suorastaan veijarimaisen sympaattinen.

”Ei viivytellä” -mentaliteetti on ilahduttavan raikas tuulahdus liikkeissään usein niin jähmeän autoteollisuuden temmellyskentällä.

Hondan tapauksessa ensimmäinen konkreettinen merkittävä uutuus aiheen tiimoilta on Honda e. Kaupunki- ja taajama-ajoihin suunniteltu pikkuautouutuus tulee markkinoille ainoastaan yhden ajoakkukokoonpanon voimin, koska Hondan ideologiana on pitää auton kokonaismassa mahdollisimman matalana. Tämän vuoksi akuston kapasiteetti on maltillinen, eli 35,5 kWh, ja painoa sillä on 219 kiloa.

Vaikka Honda e vain 3,9 metriä pitkä, tilaa on edessä hyvin. Takapenkillä pitkän kuljettajan taakse ei sen sijaan jää kummoisia jalkatiloja, mutta se on odotettavaakin.

Auton varsinaisen vau-efektin aiheuttaa kuitenkin ohjaamonäkymä, joka varmasti loksauttaa monet leuat. E:ssä on digitaalisen mittariston lisäksi neljä näyttöä, joista kaksi suurinta ovat monipuolisesti muunneltavissa. Näytöt halkovat koko kojetaulun laidasta laitaan tavalla, joka saa vaikkapa Teslojen ”padityyppiset” ratkaisut näyttämään varsin kömpelöiltä.

Kojelaudan oikeassa reunassa on kaksi 12,3-tuumaista kosketusnäyttöä, joiden tarkkuus on erinomainen. Näyttöjen paikkoja voi helposti vaihtaa keskenään, jolloin kuljettaja yltää niihin molempiin kurottelematta.

Edistyksellistä tekniikkaa edustavat kameroin korvatut ulkopeilit, joiden kuva heijastetaan kojelaudan kulmissa oleviin näyttöihin. Nämä kaikki toimivat ensitestin aikana ongelmitta.

”Peilien” eli kameroiden näytöt ovat kojelaudan nurkissa, eikä niiden seuraaminen tuota käytännön vaikeuksia.

Honda e pystyy hyödyntämään parhaimmillaan 50 kW:n lataustehoa (CCS2 DC), jolloin 80 prosentin varaustaso saavutetaan noin puolessa tunnissa.

Honda e on yhtiön ensimmäinen alusta alkaen sähköautoksi suunniteltu malli. Suurin yllätys monelle saattaa olla se, että tämäkin uutuus – Volkswagen ID.3:n tapaan – on takavetoinen! Puolitoistatonnisen auton painojakauma on ihanteellinen 50:50, joten ajo-ominaisuuksien hallinta on ainakin teoriassa kunnossa.

Honda e tulee myyntiin kahtena varustetasona. Comfortin sähkömoottori kehittää 100 kW:n (136 hv) ja 315 newtonmetrin vääntömomentin. Ylemmän Advancen 113 kW:n (154 hv) teho kiihdyttää minisähkäriä piirun verran paremmin. Huippunopeus on aina rajoitettu vauhtiin 145 km/h.

”Peilien” eli kameroiden näytöt ovat kojelaudan nurkissa, eikä niiden seuraaminen tuota käytännön vaikeuksia.

Ensitestin e Advancen ajaminen osoittautui luontevan mutkattomaksi, ja kiihtyvyys varsinkin pienemmissä nopeuksissa oli tyypillisen ripeää. Ohjaustuntuma on kevyt, mutta kuitenkin tarpeeksi tarkka myös näppärään mutka-ajoon. Honda e käyttäytyy sivistyneesti, kääntyen haluttuun suuntaan kiltisti. Kääntöympyrä on pieni, 8,6-metrinen.

Honda e on pieni ja siro, minimalistisestikin muotoiltu kaupunkiautouutuus. Autoon ei saa vetokoukkua vetotöitä varten.

Pikalatauksella akkuun saa 80 prosentin varaustason noin puolessa tunnissa. Kotona hidaslataus tapahtuu – mikäli siihen on mahdollisuus olemassa – esimerkiksi lataus-wallboxin avulla reilussa neljässä tunnissa.

Autossa on nestejäähdytteinen ja -lämmitteinen ajoakusto, ja sisätilojen lämmityksestä vastaa tehokas lämpövastus.

Hondan laajat Sensing-ajoavustusjärjestelmät edustavat nykymittapuin varsin edistyksellistä tasoa, mikä selittää osaltaan uutuuden hankintahintaa: Honda e tahtoo maksukykyisten edelläkävijöiden autoksi.