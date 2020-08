Ensi viikolla toteutettavaksi kaavailtu Torviprotestin nimeä kantava mielenosoitus haittaa liikennettä Helsingin keskustassa.

Protestin järjestäjät vaativat polttoaineveron korotusten peruuttamista. Lisäksi he vastustavat ruuhkamaksujen, tietullien ja kilometriverojen käyttöönottoa yksityisautoilun osalta. Vaatimuksiin kuuluu myös kuljetusalan toimintaedellytysten puolustaminen.

Torviprotesti 2.9. -mielenosoitusta masinoidaan Facebookissa. Torstai-iltaan mennessä 136 ihmistä oli klikannut osallistumistäppää, mikä ei tarkoita, että mielenosoitukseen osallistuisi juuri se määrä ihmisiä.

Järjestäjät ovat luottavaisia joukkovoimastaan.

– Yksityisautoilijat ja kuljetusala tulevat yhdistämään voimansa ja näyttämään päättäjille, että kuritus riittää, järjestäjiin kuuluva Toni Piminäinen kirjoittaa sivustolla.

Järjestäjät ovat ilmoittaneet yksityisautojen kiertävän tunnin ajan (klo 13–14) reittiä Mannerheimintie–Pohjoinen Rautatiekatu–Arkadiankatu–Runeberginkatu–Eteläinen Hesperiankatu–Mannerheimintie. Torvia töräytellään Eduskuntatalon edessä.

Raskaan liikenteen kalusto saapuu Eduskuntatalolle Mannerheimintietä pohjoisen suunnasta klo 14 alkaen ja poistuu torviaan soittaen Pohjoisen Rautatiekadun kautta.

Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, ettei autoilijoiden edunvalvoja Autoliitto ei osallistu mielenosoitukseen.

Torviprotestin lisäksi vireillä on myös kansalaisaloite, joka on otsikoitu ”Uusi polttoainevero on kumottava.” Kuukauden aikana kannatusilmoituksia on kertynyt reilut 3 800. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.