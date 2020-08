Uudessa GLB:ssä on täys-led-valot. Etuilme antaa autolle varsin massiivisen vaikutelman.

Syksyllä Suomeen tulevan Mercedes-Benzin uuden GLB:n saa myös 7-paikkaisena.

Autojen koko- ja tyyppisegmentointi on nykyään sellainen hetteikkö, että automallien luokittelussa kannattaa pitäytyä valmistajien näkemyksissä. Mercedes-Benzin mukaan sen uusin katumaasturimalli GLB on merkin ”ensimmäinen 7-paikkainen keskikokoinen premium-luokan citymaasturi”, jossa on ”kompaktiautosegmentin pisin akseliväli”.

GLB:ssä käytetään samaa pohjaratkaisua kuin Mercedeksen B-sarjassa, joka on merkin pienin tila-auto. GLA- ja GLC-mallien väliin sijoittuva GLB on kuitenkin venytetty perheautomaisiin mittoihin.

Koronavirusepidemia siirsi B-sarjaan perustuvan katumaasturin Suomen- lanseerauksen syksyyn. GLB:n hinnat alkavat reilusta 44 000 eurosta.

Kuljettajan paikalla on hyvät oltavat. Ajoasennon saa mieleisekseen, istuin tukee hyvin vartaloa, ja pituussäädettävä reisituki parantaa istuimen arvosanaa. Hallintalaitteet, kojelauta ja näytöt ovat Mercedeksen nykytyylin mukaiset.

Perushintaan kuuluvat esimerkiksi 7-tuumaiset näytöt oli korvattu 10,25-tuumaisilla, mutta lisävarusteilla autoa voi koristella vaikka kuinka paljon, Koeajoautossa oli lisävarusteita noin 10 000 eurolla.

Mercedeksen MBUX-käyttöjärjestelmän kanssa pääsee melko helposti sinuiksi, mutta ilman ohjauspyörän puolissa olevia hipaisukytkimiäkin tulisi toimeen. Keskinäyttöä käytetään isohkossa keskikonsolissa olevalla hiirilevyllä.

GLB:n akseliväli on 283 senttiä, mikä tuntuu takaistuimella mukavana väljyytenä. Reilusti avautuvat takaovet helpottavat kulkua ja lasten kiinnittämistä turvaistuimiin.

GLB on kulmikas ja pystyperäinen. Uutuuden saa sekä etu- että nelivetoisena.

Sähkötoiminen takaluukku nousee riittävän ylös.

Takapenkki on sopivalla korkeudella, mutta reisitukea ajatellen istuinosa saisi olla pidempi ja se voisi sijaita hiukan korkeammalla. Kengät mahtuvat hyvin edessä olevan penkin alle. Pääntilaa on riittävästi jopa keskipaikalla, eikä pieni ”kardaanitunneli” verota sanottavasti jalkatilaa, mutta siitä huolimatta takatilat ovat parhaimmillaan kahden aikuisen kuormalla.

Takana on reilusti pituus- ja pääntilaa. Penkissä on sekä etäisyyssäätö että nojan kallistussäätö.

Polvitilaa on niin reilusti, että sitä on varaa kutistaa, jos tavaratilaan halutaan lisää mittaa tai tavaratilan pohjalta esiin käännettävät istuimet hyötykäyttöön. Kahteen osaan jaettu penkki säätyy pituussuunnassa 14 senttiä. Nojan osat on varustettu kallistussäädöllä. Koeajoautosta puuttuneet tavaratilan lisäistuimet maksavat noin 1 100 euroa. Valmistajan mukaan ne riittävät 168-senttisille matkustajille.

Tavaratilan tasapohjainen lattia on puskurin tasossa, joten nostokorkeutta on maltillisesti. 7-paikkaisuusmahdollisuuden vuoksi tavaratilan kate on pressutyyppinen.

Moottori on edessä poikittain. Tarjolla on toistaiseksi vain bensiini- ja dieselmoottoreita. Kaksilitraisen dieselin tehovaihtoehdot ovat 116, 150 ja 190 hevosvoimaa. Bensakoneiden tehot ovat 136, 163, 224 ja Mercedes-AMG GLB 35 4Matic -huippumallissa olevat 306 hevosvoimaa.

Kojelauta on Mercedes-Benzin nykytyylin mukainen. Moni toiminto hoituu vielä mekaanisilla säätimillä.

Mittariston ja keskinäytön koko ei vaikuta kelluvan kaksoisnäyttölevyn kokoon.

Miedoimman bensakoneen yhteydessä kaksoskytkinautomaatti on 7-portainen, muissa malleissa 8-portainen.

Istuimet antavat hyvin sivuttaistukea ja ajoasennon saa helposti mieleisekseen.

GLB on joko etu- tai nelivetoinen. Vähätehoisimmat ovat etuvetoja, tehokkaimmat nelivetoja, ja väliin sijoittuvat saa molempina vaihtoehtoina. 4Matic nostaa koeajetun 150-hevosvoimaisen dieselin hintaa maltillisesti alle 2 000 euroa.

Arkiajossa 150-hevosvoimainen riittää hyvin. Mallille ilmoitettu 5,6 litran keskikulutus ylittyi koeajon aikana reilulla litralla.

Ajettavuus ei tuota pettymyksiä. Kompakti SUV kulkee vakaasti, tottelee siististi ohjausta ja käyttäytyy erilaisissa ajotilanteissa yllätyksettömästi.

Tarjolla on erilaisia ajotilavalintoja. Taannoin GLB:n ensiesittelyssä varmistui myös se, että nelivetoisella mallilla pärjää myös mökkiteitä haastavammissa maastoissa.

Ainoa suuri miinus tälle syksyllä Suomessa lanseerattavalle Mercedes-uutuudelle tulee auton äänimaailmasta, sillä renkaista kantautuu matkustamoon melkoinen jyminä.