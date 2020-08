Pistokehybridien tarjousaltaassa ui nyt Hyundain pihi Ioniq.

Koeajojen yhteydessä on todettu ennenkin, että raha ratkaisee autokaupassa. Suomessa uusien autojen kaupassa ei ole totuttu suuriin alennusprosentteihin, mutta alkuvuonna valmiiksi harvakseen käyneet kaupanovet höystettynä kevään seisauttavin koronamaustein on saanut monen merkin jälleenmyyjät vakaviksi. Nyt kaikki keinot ovat käytössä, jotta uudet autot löytäisivät omistajansa.

Hyvänä esimerkkinä tarjouskisasta toimii Hyundai, joka tarjoaa juuri tällä hetkellä Ioniq-mallinsa Style-varustetason lataushybridiin reilun 13 prosentin hinnanalennusta. Rahana se on tasan 5 000 euroa.

Perän takavalokuvio on uusittu. Autolla voi vetää maksimissaan 750 kilon jarrullista vaunua.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että nyt paremmin varustellun Style Limited Editionin saa edullisemmin kuin vaatimattomamman Comfortin. Kun maksaa vähemmän, saa kaupan päälle muun muassa automaatti-ilmastoinnin, seitsemäntuumaisen digimittariston ja kahdeksantuumaisen kosketusnäytön, peruutuskameran, langattoman älypuhelimen latauksen, lämmitettävät takaistuimen reunapaikat ja mukautuvan tasanopeussäätimen. Eli lähestulkoon kaiken, mitä tavalliselta perusperheautolta voisi odottaa. Nahkaverhoilu jää sentään lisävarusteeksi.

Kilpailu pistokehybridien keskuudessa on nyt niin veristä, että voi kysyä, ovatko alennukset niin sanottu uusi normaali?

Kojelauta on muotoiltu kokonaan uudelleen, ja kuljettajan paikalla viihtyy lievästi sekavasta yleistunnelmasta huolimatta pitkänkin matkan väsymättä.

Uutta Ioniqia on hierottu suunnittelijoiden pöydillä ja tuulitunnelissa entistä aerodynaamisemmaksi. Lopputulos on erinomainen, sillä ilmanvastuskerroin on vain 0,24. Virtaviivaisten muotojen avulla hillitään kulutusta.

Peruutuskamera sisältyy Style-varusteluun. Apuviivat ovat ns. dynaamista mallia.

Keulalla näkyvänä muutoksena esimerkiksi kaksois-led-ajovalot ovat vakiovaruste koeajetussa Style-varustetasossa. Ioniq-pistokehybridille ilmoitetaan parhaimmillaan 52 kilometrin yhdistetty sähköajo, tietenkin ajosuoritteesta ja ulkolämpötilasta riippuen.

Digitaalinen mittaristo koostuu Style-varustetasossa seitsemäntuumaisesta nestekidenäytöstä ja kahdesta pyöreästä tunnelmavalosta. Näytön tyyli ja väri vaihtuvat sen mukaan, onko ajotilaksi valittu eco vai sport.

Kuitenkin 52 kilometrin matkalla polttoaineen kulutus oli tyypillisesti noin 1,3 litraa, koska auto käyttää ajoittain polttomoottoria myös lämmöntuotantoon, ja kuljettaja voi tarvita polttomoottorin voimaa rivakimpiin kiihdytyksiin moottoritiellä.

Moni miettii varmasti myös sitä, mihin kulutus asettuu, kun akusta loppuu puhti? Se selvisi koeajon lähes 1 300 kilometrin matkalla, jossa oli mukana myös kaksi ns. pitkää siivua – ja nimenomaan ilman välilatauksia.

Taustapeilin välittämää näkymää halkoo perän spoileri.

Ensimmäinen yhtenäinen matka oli todella pitkä, 671 kilometriä. Matkaan lähdettiin akku täynnä ja kolmen hengen kuormalla matkatavaroineen. Perillä reilun yhdeksän tunnin kuluttua keskikulutus oli asettunut 5,0 litraan. Ei ollenkaan huono tulos.

Toinen siivu (482 kilometriä) ajettiin samalla tapaa kulutuksen jäädessä 4,8 litraan, koska alkumatkan sähköajon osuus oli koko matkasta suurempi.

Takaistuimella tilat ovat rajalliset, mutta riittävät tavanomaisiin perustarpeisiin.

Pitkän matkan ajaminen Ioniqilla todistaa, ettei nykyaikaisen pistokehybridin kulutus suinkaan pomppaa taivaisiin, vaikka ajoakun varaustaso laskeekin. Silloin auto jatkaa perinteisenä hybridinä. Koko koeajojakson keskikulutus (em. matkat mukaan lukien) jäi 4,6 litraan, kun autoa ladattiin lyhyemmille matkoille akku täyteen. Puutteena autossa on se, ettei siinä ole lämpöpumppua latauksenaikaista esilämmitystä varten.

Tien päällä Ioniq on vallan mukava matka-auto. Jousitus on säädetty letkeän leppoisaksi ilman turhaa kovuutta, ja etuistuimilla viihtyy pitkänkin matkan virkeänä. Takana tilat ovat rajallisemmat, mutta kuitenkin riittävät tavanomaisiin perustarpeisiin.

Matalahko tavaratila on 4,5-metrisessä autossa verrattain pieni, vetäen normaalimuodossa 341 litraa. Takaistuinten selkänojat taittuvat suhteessa 40:60.

Auto on myös miellyttävän hiljainen, jopa karkeilla asvalteilla. Ajotuntuma on hyvää perustasoa. Ajotiloja on kaksi, eco ja sport. Jälkimmäisessä kaksoiskytkinvaihteiston vaihtotapa on ronskimpi, jolloin moottorin käyntinopeus nousee korkeammaksi ja pienempi vaihde pysyy pitempään päällä, jotta ajamiseen saadaan lisää menofiilistä. Myös ohjaustuntuma muuttuu samalla tanakammaksi.

Kaikkiaan Ioniqin pistokehybridimalli on järkevästi hinnoiteltu, taloudellinen ja mukava perusauto, jota ahkerasti lataamalla voi päästä hyvin alhaisiin kulutuslukemiin – jopa niihin myyntiesitteessä ilmoitettuihin.