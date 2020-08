Uuden mönkijän viat veivät miehen yöunet – hinnoitteli huolensa tuhansien arvoisiksi

Uuden traktorimönkijän ostanut mies tuskastui ajokkinsa lukuisiin vikoihin, menetti yöunensa ja vaati kaupan purkamista.

Access 600 Adventure -mönkijässä oli omistajansa mielestä jatkuvasti vikoja. Mönkijä oli ollut omistajallaan noin vuoden päivät, kun hän sai siitä tarpeekseen.

Mies vaati korvauksia myyjältä. Omistajan mielestä laite oli rikki jo toimitushetkellä, sillä jäähdytysnesteet tulivat ulos ja moottori nakutti jo kuuden kilometrin ajon jälkeen.

Paljon muitakin vikoja ilmeni. Mönkijää piti käyttää kolmen kuukauden aikana kolme kertaa takuukorjauksessa. Mönkijälle oli myönnetty 36 kuukauden takuu.

Laite maksoi 8 300 euroa, mutta omistaja vaati myyjäliikkeeltä 15 400 euron korvauksia. Ostohinnan lisäksi vaatimus koostui lisäksi 300 euron matkakuluista, 100 euron vakuutusmaksuista, 1 000 euron vaatimuksesta kaupan purun pitkittämisestä, 2 000 euroa yöunien menettämisestä ja 2 000 euroa stressistä.

Myyjäliike ei suostunut kaupan purkamiseen. Myyjä maksoi kaikki korjaukset.

Kiista eteni kuluttajariitalautakuntaan, jossa se käsiteltiin toukokuussa.

Myyjäliikkeen mukaan tapausta hoidettiin paremmin kuin normaalisti: mönkijä haettiin kotipihasta ja omistajalle tarjottiin sijaiskonetta korjausajaksi, eikä omistajalle aiheutunut juurikaan kuluja.

Myyjäliike piti korvauspyyntöä kohtuuttomana. Se oli siinä uskossa, että kaikki oli saatu korjatuksi.

Kuluttajasuojalain mukaan tavarassa on virhe, jos se takuun aikana huonontuu. Myyjäliike ei kiistänyt, että mönkijää oli korjattu takuun aikana kolme kertaa.

Kuluttajariitalautakunnan mielestä mönkijää jouduttiin korjaamaan epätavallisen paljon lyhyen ajan sisällä. Se totesi, että mönkijässä oli myyjäliikkeen vastuulle kuuluva virhe.

Ostajalla oli oikeus vaatia, että myyjäliike korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran, eikä siitä saa aiheutua kuluja ostajalle.

Kaupan purkaminen on kuitenkin viimeinen vaihtoehto, jos virhettä ei muuten saada oikaistua. Ostajan asiana on takuuaikanakin esittää näyttö siitä, että mönkijässä on jokin takuussa tarkoitettu virhe.

Lautakunta varasi ostajalle tilaisuuden esittää ulkopuolisen korjaamon lausunnon mahdollisesta virheestä ja millaisia korjauksia mönkijä vielä mahdollisesti tarvitsee.

Ostaja ei kuitenkaan esittänyt ulkopuolisen korjaamon lausuntoa, eikä lautakunta näin ollen suositellut kaupan purkua.

Viat ilmenivät takuuaikana, joten mönkijä poikkesi siitä, mihin myyjä oli sitoutunut. Myyjäliike ei kiistänyt väitettä korjausajasta, joka oli lautakunnan mielestä pitkä, eikä liike myöskään esittänyt mitään selvitystä siitä, miksi konetta ei saatu korjattua lyhyemmässä ajassa.

Lautakunta katsoi, että ostajalla oli oikeus saada 100 euroa korvausta vakuutusmaksuista. Matkakustannuksista kohtuulliseksi korvaukseksi lautakunta määritteli 90 euroa.

Ostajalle syntyi mönkijän aiheuttamista ongelmista mielipahaa, unettomuutta ja stressiä. Niistä hän ei saanut lanttiakaan korvauksia, koska vaatimukset eivät olleet lakiin perustuvia.

Lautakunta suositti yksimielisesti, että myyjäliike maksaa 190 euron vahingonkorvaukset.