Mercedes-AMG C 63 S A Coupé on hätkähdyttävä koneori.

Unelmoidaanko hieman? Ollapa nuori, komea ja ennen kaikkea varakas. Silloinhan elämä olisi varmasti sen verran helpompaa ja makeampaa, että saisi valita autonsakin aivan oman mielensä mukaan; käytännöllisyydestä, kulutuksesta ja hinnasta piittaamatta. Autojahan voisi olla vaikka useampi, eri tarpeisiin tai viikonpäiville. Siitä eivät saisi ympäristökiihkoilijatkaan ihottumaa, sillä yhdellä autollahan sitä kerrallaan vain ajetaan, ja ovathan uudet nykyautot vallan vähäpäästöisiä, eikö vain?

Niinpä niin – toisten arki on toisten unelmaa. Esimerkiksi Mercedes-AMG:n uuden C-sarjan coupé-koriin istutettu neljälitrainen tuplaturbo-V8 on sen luokan voimanlähde, että Suomessa siitä kuullessaan vihreä päästöpoliitikko voimaantuu eduskunnan kahvilan pöydässä heristämään nyrkkiään niin, että viineri menee väärään kurkkuun ja tuomiopäivän profetia stumppaa yskimiseen.

Samalla autoverokäyrän syväntummasta varjosta astuu esiin käsiään hekumallisesti hierova autoverottaja, jonka märkä päiväuni vihdoinkin käy toteen. Nyt päästään verottamaan niin että tuntuu.

Tavallista sporttisemman näköiseksi paketoitu Mercedes-AMG C-sarjan 63 S A coupé kätkee keulalleen poikkeuksellisen voimanlähteen: auton suorituskyky ei varmasti jätä ketään kylmäksi.

Yksi kriittinen lukema tämän auton kohdalla on tärkeä: 255 grammaa. Sen verran tämä superautoksikin luokiteltava tähtikeula päästää hiilidioksidia keskimäärin kilometrillä. Se ei ole tosiasiassa yhtään sen enempää kuin meikäläisittäin tavallinen, keski-ikäinen automaattivaihteinen ja kunnonkokoinen bensiinifarkku kuluttaa ja päästää.

Mutta kun suomalainen peruspurkki maksaa vain muutaman tonnin, saa tavis toistaiseksi ajella rauhassa. Sen sijaan tämän Mercedes-AMG:n hinnassa on arvonlisä- ja autoveroa yhteensä noin 70 000 euroa – siis suunnilleen puolet koko tuotteen hinnasta. Ja verohan on maksettava, vaikka ajaisi autolla vain kerran vuodessa.

Tämä auto on rakennettu sen moottorin ympärille. AMG:n virittämä voimapatti on sama kuin jo aiemmin ensitestaamassamme Aston Martin V8 Vantagessa. Nyt siitä irtoaa 510 hevosvoimaa. Sanomattakin on selvää, että suorituskykyä riittää, mutta miksi se juuri coupéseen istutettuna vetoaa? Ovathan niin kutsutut SUV:it eli ”mukamaasturit” ja niiden solakammat johdannaiset eli ”crossoverit” jo vallanneet valtaosan tämän päivän autotarjonnasta.

Nopea auto tarvitsee kunnon jarrut. Järkälemäiset jarrusatulat mahtuvat hädin tuskin 19-tuumaisen vanteen sisälle.

Onneksi kaikkien ei tarvitse seurata muotia, ja vielä on perinteitäkin kunnioittavia automalleja tarjolla. Yksi niistä, ja samalla karismaattisimmista, on vanha tuttu coupé. Sen tenho perustuu pitkälti näyttävyyteen, eikä lumous hiivu täysin, vaikka korimallille on ennustettu 2020-luvulla edelleen vain marginaalista myyntiä. Coupélla ajava yksinkertaisesti erottuu. Urheilullinen coupé on kuin klassikko-sarjakuvien supersankari – ehkä hieman vanhanaikainen ja ristiriitainen, mutta juuri siksi rakastettava suosikkihahmo.

Super-C-sarjalaisen matalaan kaksioviseen laskeudutaan hiukan työläästi, mikä ei ole lainkaan muodin mukaista. Kun on päässyt autoon sisälle, vaivannäkö palkitaan ruhtinaallisesti: nappanahkaverhoillun sisustan ohjaamo syleilee kuljettajaa tiukasti mutta hellästi, ja kaikki tarvittava on hienosti käsillä. Pienikehäinen ohjauspyöräkin istuu käteen niin kuin kuuluukin.

Kahdeksan sylinteriä, neljä litraa ja kaksi turboa = 510 hevosvoimaa. Numeroissa on tiettyä kauneutta.

Käsityöperinteistä ei AMG:llä tingitä: jos moottorista tulee sanomista, terveiset voi lähettää herralle nimeltä Julian Reinhold.

Ohjaus on sähköisesti tehostettu, eikä se kävelyvauhdissa palauta aivan optimaalisesti vaan muljauttelee hieman. Sitten kun vauhtia on enemmän kuin 10 km/h, kertoo ajotuntuma mistä puusta tämä laite on veistetty.

Ohjaustuntumaa voi kuvailla sanoilla tarkka, nopea ja läsnä oleva – ennen kaikkea suurimmissa nopeuksissa. Kiihtyvyys on suorastaan räjähtävää, ja mikä oleellisinta, voima ei lopu kesken ensimmäisen satasen tultua täyteen – ei alkuunkaan.

Ohjaamosta löytyvät kaikki nyky-Mercedesten tutut elementit. Ergonomisesti hallittu!

Steroideja haukannut AMG-supersankari tarjoaa kuljettajalle peräti kuusi ajotilaa. Autoa voi ajaa aivan kuten tavallista C-sarjalaista, mutta toisaalta tämän valkean koneorin voi käskyttää todella korskeaan liitoon. Veto on tietenkin takapyörillä.

Mutka-ajossa auto seuraa hienosti ajosuuntaa. Jos varomaton kuljettaja saa liialla kaasunkäytöllä perän irti tiestä, antaa AMG-C paljon anteeksi, sillä kaasua annostelemalla sivuluisun määrää on helppoa hallita.

Takaa katsottuna hirmu-C näyttää jopa yllättävän viattomalta.

Mainittuun brittiserkkuunsa, V8 Vantageen verrattuna AMG-C coupé on hieman hillitympi. Jos Aston Martin on sileän 100 metrin rasvattu salama, Mercedes-AMG tuntuu enemmän 110 metrin aiturilta: ei aivan yhtä nopea, mutta sujuvissa liikkeissään aavistuksen tyynempi.

Keskikonsolin pyörylän avulla tietoviihdejärjestelmän käyttö sujuu vaivatta. Vierestä löytyvät muun muassa ajotilavalitsin ja jousitussäätöjen valintapainike.

Koska Suomi on EU:ssa ja kuuluu myös Pohjoismaihin, on pieni vertailukin paikallaan. Täsmälleen sama auto maksaa naapurissamme Ruotsissa 924 900 kruunua, eli noin 89 700 euroa.

Vaatii ostajalta melkoisesti päättäväisyyttä maksaa tästä autosta yli 50 000 euron Suomi-lisän saadakseen sen rekisteröityä kotimaahan. Eräänlaista EU-supersankaruutta sekin.

Digimittaristossa on käyntinopeusmittari oikeutetusti pääroolissa. Moottoria on helppo käskyttää yhdeksänvaihteisen automaatin avulla.