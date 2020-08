Viisi sähköautoa TM:n testissä – voiton vieneellä ajettiin 549 kilometriä yhdellä latauksella

Kia E-Soul Supreme 64 kWh ja Renault Zoe Z.E. 50 R135 Intens vetosivat eniten Tekniikan Maailman raatiin testissä, jossa oli mukana viisi täyssähköautoa.

Tekniikan Maailman testissä oli mukana sähköautoja, joiden hinta asettuu 40 000 euron molemmin puolin.

Vaikka sähköautoista on lehdistössä kohkattu jo vuosia, täyssähköautojen tarjonta on ollut kapealla pohjalla. Nyt valinnanvaraa on enemmän kuin koskaan, kuten TM:n artikkelista käy ilmi.

Kia E-Soulin eduiksi laskettiin pitkä toimintamatka, automaattinen hätäjarrutus ja kiihtyvyys. Parannettavaa olisi jarrutusmatkassa ja ylläpitokuluissa.

Renault Zoe.

Testin edullisin auto Renault Zoe Z.E. 50 R135 Intens sai yhtä paljon pisteitä kuin Kia. Kehuja tuli toimintamatkasta ja yleisestä mukavuudesta.

Mini Cooper SE.

DS 3 Crossback E-Tense.

DS 3 Crossback E-Tense 136 Grand Chic, Mini Cooper SE Hatchback Essentiel ja Hyundai Kona Electric Comfort 39 kWh olivat muut hyvin tasaväkisen vertailun testiautot.