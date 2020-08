Kiinalainen sähköautojen valmistaja Nio on aloittanut ajoakkujen vuokrauspalvelun.

Palvelun myötä autoilijat voivat ostaa sähkökäyttöisen auton ostamatta akkua, joka on sähköautojen yksi kalleimmista komponenteista. Näin Nion mukaan sähköautojen lähtöhinta saadaan houkuttelevaksi.

Akkupalvelua kutsutaan nimellä Baas (Battery as a service). Palvelu toimii siten, että autoilijat maksavat akustaan kuukausivuokraa.

Nion perustaja William Li puhui Baasin lanseerauksessa Pekingissä torstaina.

Halvin Nio-auto ilman akun omistusta hankintatukien jälkeen on nyt ES6sport-SUV, jonka hinta on 273 600 juania (33 400 euroa). Akun kera hinta on 42 000 euroa.

– Uskomme Baasin saavan monet bensiiniautojen käyttäjät harkitsemaan sähköajoneuvoja, Nion toimitusjohtaja William Li kertoi toimittajille.

Niolla on 143 akunvaihtopaikkaa Kiinassa. Li kertoi, että Nio rakentaa viikoittain uusia akkujenvaihtopaikkoja Kiinassa. Nion tavoitteena on rakentaa 300 uutta asemaa ensi vuonna.

Li kertoi myös, että yritys toivoi pääsevänsä kansainvälisille markkinoille ensi vuoden toisesta puoliskosta alkaen, aluksi joissakin Euroopan maissa.

Kiinan teollisuusministeriö on ilmoittanut edistävänsä toimia, joiden avulla akkuja voidaan vaihtaa eri merkkien ja mallien välillä.