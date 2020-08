Land Cruiseriin lisää puhtia: Toyota tiristää nyt 2,8-litraisesta koneesta lisää tehoa ja vääntöä

Uudistunut Toyota Land Cruiser saa lisää voimaa.

”Toyota Land Cruiser tunnetaan ikonisena ja monipuolisena maasturina kaikkialla maailmassa. Nyt se on nykyaikaisempi kuin koskaan.”

Näin Ilta-Sanomissa arvioitiin reilut kaksi vuotta sitten kasvojen kohotuksessa käynyttä japanilaista maastoautoa.

Nyt auton voimanlähde saa päivityksessä lisää tehoa ja vääntöä. Uudistunut moottori on sinällään jo aiemmin tuttu 2,8-litrainen, yhteispaineruiskutteinen ja pakokaasuahdettu rivinelonen. Teho on noussut lukemiin 150 kW / 204 hv. Suurin vääntömomentti on nyt 500 newtonmetriä käytettävissä laajalla käyntinopeusalueella (1 600–2 800 rpm).

WLTP-kulutus- ja päästölukemat on silti lähes ennallaan. Malliversiosta riippuen yhdistettyä kulutusta vastaava polttoaineenkulutus on 9,6 l / 100 km ja sitä vastaava CO₂-päästö 249–252 g/km.

Mallisto koostuu jatkossa Active-, Style- ja Premium-varustetasoista. Malliston hinnat alkavat Active-varustetason autoverollisesta 95 845 eurosta. Ensimmäiset uudistuneet autot saapuvat Suomeen vuodenvaihteessa.