Volvo hyppäsi 2016 rysäyksellä ylöspäin edustusautosarjaan tuomalla markkinoille S90 -mallin. Samanikäinen Volvon edellinen lippulaivamalli S80 näyttää nyt sen rinnalla tavalliselta isolta perheautolta.

S90-malli vei Volvon lippulaivasedanin kertaheitolla edustusluokkaan. S80 oli kyllä suosittu esimerkiksi valtionhallinnon pomojen virka-autona, sillä kyydittiin mm. kenraaleja. Virtaviivaisempi S90 huokuu kuitenkin edeltäjäänsä enemmän luksusta niin ulkonäöltään kuin mitoiltaankin. Se on kymmenisen senttiä S80:aa pidempi niin akseliväliltään kuin kokonaispituudeltaankin. Tämä on antanut lisää polvitilaa etenkin takaistuimelle.

S90:n tavoin runsaasti varusteltu Volvo S80 4 Classic Summum -automaatti vuosimallia 2016 oli myynnissä Porvoon SAKAssa hintapyynnöllä 22 400 euroa. Mittarilukema oli 133 000 km. Toisen polven etuvetoista ”virkamieslimusiinia” kuljettaa 181-hevosvoimainen dieselmoottori.

Runsaasti varusteltu Volvo S90 D4 Momentum Business -automaatti vuosimallia 2016 oli myynnissä Rinta-Joupin Autoliikkeessä Espoossa hintapyynnöllä 30 780 euroa. Mittarilukema oli 142 000 km. Isoa ja etuvetoista edustuslimusiinia kiidättää 190-hevosvoimainen dieselmoottori.

Yksi tuttava taisi kuvailla eroa näin: S80 oli matalan profiilin skandinaavin ja S90:n muotokieli taas amerikkalaiseen makuun. S90 tuo mieleen nykypolven Jaguarin XJ-mallit. S90:n sisätilatkin luovat mielikuvaa hienosta ja kalliista autosta.

Pelkillä ylistyssanoilla S90 ei kuitenkaan markkinoille tullut. Esimerkiksi Taloustaito-lehti moitti ohjaustuntuman keinotekoisuutta, ja autoa moitittiin lisäksi joiltakin osin ”yliyrittämisestä”. Lopputulosta arvioitiin kuitenkin onnistuneeksi: hiljainen S90 on kaikilta yksityiskohdiltaan huoliteltu ja erittäin laadukkaasti toteutettu.

Vaan ylellistä kyytiä tarjosi myös toisen polven Volvo S80 tullessaan markkinoille vuonna 2007.

”Tiellä S80 lipuu laivamaisesti, pehmeästi ja hiljaisesti. Pehmeä keinunta mukavassa ja lämpimässä istuimessa, tasokkaan musiikin soidessa kaiuttimista, saa olon raukeaksi”, ylisti Helsingin Sanomat 31.3.2007.

Nettiautossa on ollut rinnakkain myynnissä sekä viimeisiä Volvo S80 -malleja vuosimallia 2016 ja ensimmäisiä Volvo S90-sarjan autoja. Helmikuun puolivälissä myynnissä oli kolme Volvo S80-autoa vuosimallia 2016, samanikäisiä S90-malleja oli tarjolla 15.

Halvimmasta Volvo S90 D4 Momentum Business -automaatista hintapyyntö oli 30 780 euroa mittarilukeman ollessa 142 000 km.

S80.

S90.

Vastaavasti kallein samanikäinen Volvo S80 D4 Classic Summum-automaatti oli myynnissä hintapyynnöllä 21 500 euroa. Auton mittarilukema oli 126 000 kilometriä.

Kumpaakin esimerkkiautoa liikuttaa dieselmoottori, S80:ssa 181-hevosvoimainen ja S90:ssä 190-hevosvoimainen.

– Uskoisin, että S80 ja S90 kamppailevat ihan eri ostajista, vaikka ikää niillä olisi saman verran ja varustelutasotkin vastaisivat toisiaan. S90 on lyönyt läpi S80:a luokkaa ylemmäksi sijoittuvana autona, se mielletään suoraan isoksi autoksi. S80 on jo hyvin hidas myydä, S90:stä on vielä liian aikaista sanoa oikein mitään. Väittäisin kuitenkin, että S90 menee paljon kalliimmalla hinnallakin nopeammin kaupaksi kuin S80, vaikka autot olisivat samanikäisiä, saman verran ajettuja ja myös toisiaan vastaavalla varustetasolla, arvioi myyntipäällikkö Antti Peltola pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa vaihtoautokauppaa tekevästä Vaihtoautomaasta.

Ostajakunnan eron voisi ehkä tiivistää niin, että S90:n ostajaa statushakuisempi ja nuorempi, kun taas S80:n ostaja on kiinnostuneempi huolto- ja omistushistoriasta.

– Tosin S80-Volvoja vuosimallia 2016 on enää vähän myynnissä, kun niiden myyntimäärät uusinakin viimeisinä vuosina olivat yhä vaatimattomammat, Peltola sanoo.

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa.