Lataushybridit ovat tällä hetkellä vahvimmin yleistyvä ajoneuvoluokka myös Suomessa.

Silti monet aprikoivat, milloin olisi oikea aika siirtyä lataushybridiin. Taustalla liikkuu myös vääriin väittämiin perustuvia ennakkoluuloja ja epätietoisuutta.

Käytännössä pistokehybrideissä on paljonkin ideaa, vaikka monet näkevät ne vain välivaiheena matkalla kohti täyssähköautoja. Pistoke- eli lataushybridit toimivat täyssähköisiä autoja odotellessa hyvinä harjoituskappaleina, joiden avulla autoilijat saavat hiljalleen totutella latailun arkeen. Niistä on myös aitoa hyötyä, jos päivittäiset ajot eivät veny reilusti 50 kilometrin yli. Pistokehybridin polttomoottorilla ajellaan sitten ne mahdolliset pidemmät siivut.

BMW ei tunnusta eroa

Kuinka pistokehybridien akut kestävät käytössä, ja millaista käyttöikää niille voi odottaa?

Ilta-Sanomat kysyi tämän aiheestakin tärkeän kysymyksen BMW:n X1- ja X3-mallien pistokehybridiversioiden esittelyn yhteydessä Saksassa. Vastauksen antoi BMW:n organisaation edustaja Wieland Brúch, joka toimii etenkin saksalaismerkin sähköisen liikkumisen eli nk. i-osaston puhemiehenä ja PR-johtajana.

– Saksassa tyypillinen BMW-auto on liikenteessä noin 12 vuotta tai 200 000 kilometriä, vaikka toki tiedämme, että hyvin monet BMW-autoyksilöt ovat liikenteessä paljon pidempäänkin. Se mikä tässä on huomattavaa, on, että lataushybridien tulo markkinoille ei aiheuta tähän asiaan näkemyksemme mukaan minkäänlaista muutosta. Lisäksi annamme nyt lataushybridien akustoille kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin takuun, joka varmasti rauhoittaa asiakkaidemme mieliä, Brúch toteaa.

BMW:llä, kuten muillakin pistokehybridejä tuottavilla autovalmistajilla, tuntuisi siis olevan vahva luotto nykyaikaiseen akkuteknologiaan ja sen kestävyyteen. Tätä näkemystä näyttäisivät tukevan myös esimerkiksi pisimpään markkinoilla olleiden täyssähköautojen Nissan Leafin ja Teslan eri mallien ajoakustojen kestävyyshistoria, joka on osoittautunut varsin hyväksi. Kokonaisia akustoja on jouduttu uusimaan lukumääräisesti hyvin vähän, jos yleensä ollenkaan.

– i3-sähköautomme on ollut markkinoilla jo vuosia, eikä tietooni ole tullut yhtäkään tapausta, jossa i3:n akusto olisi pitänyt vaihtaa sen toimintahäiriön tai varauskyvyn laskemisen vuoksi, Brúch kertoo.

– Meidän akkummehan ovat rakenteeltaan sellaisia, että niihin voidaan tarvittaessa vaihtaa yksittäisiä moduleita, eikä koko akustoa tarvitsisi edes teoriassa uusia.

Pitkä takuu rauhoittaa

Mainittu pitkä takuu onkin muodostunut jo lähestulkoon valmistajasta riippumatta yleiseksi alan normiksi. Takuun päättyminen ei tietenkään tarkoita myöskään sitä, että ajoakuston kunto vaatisi välittömästi uusimista, tai että auto muuttuisi saman tien käyttökelvottomaksi.

– Joillekin asiakkaille saattaa tulevaisuudessa tulla yllätyksenä, että esimerkiksi täyssähköautosta voi saada vaikkapa kymmenvuotiaana paremman hyvityksen kuin vastaavasta polttomoottoriautosta, koska toimivalla akulla on runsaasti hyvitysarvoa sen ”toisessa elämässä”, esimerkiksi teollisuuden energiavarastona, Brúch huomauttaa.

Tältä näyttää Nissan Leafin konehuone.

Toistaiseksi täyssähköautoista on vapautunut vain marginaalinen määrä akustoja jatkokäyttöön, koska ne kestävät autoissa pitkään.

BMW:llä on tällä hetkellä Suomen mallistossaan jo kymmenkunta lataus- eli pistokehybridiä. Niistä tuoreimmat ovat X1 xDrive25e ja X3 xDrive30e. Lisää sähköistettyjä malleja on luvassa jo lähiaikoina, kun markkinoille saapuvat 545e-pistokehybridi (396 hevosvoimaa, 600 newtonmetriä) sekä ix3-täyssähköauto (210 kW eli 296 hevosvoimaa ja 400 newtonmetriä), joka on X3-mallin sähköversio.