Ilta-Sanomien ensitestissä BMW 545e eli sähkön kera muriseva uusi kuusimukinen maantietykki

BMW 545e xDrive on tarvittaessa julmaan tahtiin etenevä GT-sedan, joka kykenee myös sähköajoon.

Ensitesti: BMW:n uusi iso lataushybridi yhdistelee traditioita ja tulevaisuutta onnistuneesti.

Oli aika, jolloin BMW:n suora kolmelitrainen bensiinikuutosmoottori on autoista kiinnostuneiden keskuudessa merkittävä tekijä. Se oli monella tapaa ja monen klassikoksi muodostuneen mallin vahvana sykkivä sydän, josta unelmoitiin, jota ihailtiin ja varmasti myös kadehdittiin laajalti. Hienosti käyvä ja vahva moottori kelpasi monen BMW-mallin keulalle, myös 5-sarjalaisessa.

Digitaalinen mittaristo pystyy välittämään runsaasti informaatiota.

Nyt, autoilun uuden ajan kynnyksellä lähestulkoon kaikki kuitenkin muuttuu – mutta ei onneksi aivan kaikki. Vaikka sähköistyminen on päivän sana, on BMW päättänyt säilyttää mallistossaan myös tehokkaat pistokehybridit. Sellainen on uusi, nelivetoinen lataushybridi 545e xDrive.

Lataus tapahtuu vasemman etupyörän taakse sijoitetun latausyhteen kautta. Auton oma laturi on teholtaan heikohko, 3,7-kilowattinen.

Auton voimavarat ovat hykerryttävän runsaat, sillä tehoa on tarjolla 290 kilowattia eli 394 hevosvoimaa, ja vääntöä muhkeat 600 newtonmetriä. Keulalla toimii voimalaitoksena edelleen kolmelitrainen suora kuusimukinen, mutta sitä komppaa nyt myös 80 kW:n sähkömoottori. Ja vauhti sen kuin paranee.

Ohjaamo on tietenkin ehtaa Bemaria. Ajoergonomiassa ei ole moitteen sijaa, ja iDrive-järjestelmän näyttö on nyt vakiona 10,25-tuumainen.

Toistaiseksi uutuuden voimalinja on saatavana vain sedan-koriin, mutta BMW:n edustajat kertoivat Münchenissä Ilta-Sanomille, ettei mikään periaatteessa estä saman tekniikan istuttamista myös farmarikoriin. Nykyinen seitsemännen sukupolven 5-sarjalainenhan on saanut kesän aikana kevyen muodistuksen, jossa keulamaskia, ilmanottoaukkoja ja ajovalojen ilmettä on hieman terävöitetty entisestään. Perässä uutta ovat muokatut led-valot ja kapealinjainen suuntamerkki.

Sähkömoottori BMW 545e xDrivessa on sama kuin jo aiemmin IS:n ensitestatussa X3:n pistokehybridissä. Autolle on WLTP-testattu noin 50 kilometrin sähköinen toimintamatka, ja sähköajossakin auto liikkuu ihan notkean oloisesti.

Etuistuimiin on saatu tarjolle uutta paremmin hengittävää nahkaa. Istuimet ovat muodoiltaan hyvät.

Kun sähkö loppuu tai kuljettaja pyytää autolta enemmän tehoa, alkavat kuutosen hommat ja levollinen murina kuulua sivistyneen hiljaisena myös sisälle. Nyt kannattaakin olla tarkkana, sillä 545e xDrive kiihtyy sataseen todella hätäisesti, vain 4,7 sekunnissa, jääden tässä suhteessa esimerkiksi uudelle V8-moottoriselle M550i A xDrive:lle ainoastaan 0,9 sekuntia.

Tuosta vajaasta sekunnista pitäisi Suomessa maksaa niin suolaisesti – kaikkiaan suunnilleen 141 000 euroa – että pistokehybridin tuomasta sähkömoottoriedusta ei voi olla pitämättä. Saman voi sanoa auton ajamisesta muutenkin: 545e xDriven ohjaustuntuma on levollisen tarkka, ja pyörien suunnasta välittyy hyvä kuva kuljettajalle.

Luonteeltaan 545e xDrive on kuitenkin enemmän GT-auto kuin veren maku suussa riuhtova raaseri, sillä auton omamassa – noin 2,1 tonnia – ei voi olla tuntumatta ajossa. Auto on muutenkin hyvin herrasmiesmäisen hiljainen tien päällä, ja jousitus tuntui ensitestillä onnistuneen anteeksiantavalta.

BMW 545e:stä kirjoitettaessa on syytä olla hieman varovainen, sillä auton valmistus alkaa vasta marraskuussa, ja ensitesti järjestettiin ns. esisarjan autoilla, joissa voi vielä olla joitakin teknisiä eroavaisuuksia lopulliseen autoon verrattuna.

Hintaakaan ei vielä ole tiedossa, mutta Saksassa kauppaa on jo aloitettu käydä alkaen noin 68 200 euron hinnalla. Kovin monen tuhannen euron lisäystä ei tähän pitäisi autoveron myötä tulla, mutta Suomen korkeampi arvonlisäverokanta tarkoittaa, mitäpä muutakaan, kuin lisäkustannuksia Saksaan verrattuna.

Suomeen auton odotetaan saapuvan viimeistään ensi vuoden alussa.