IS:n ensitestissä Suomessa suunniteltu uusi super-Toyota

Teippaamattoman yksilön ulkonäöstä ei ehkä uskoisi, että kyseessä on myös kuluttajamyynnissä oleva nelivetoinen rallitykki. Vaan totta se on.

Ensitesti: Harvasta autosta voidaan sanoa, että Suomessa suunniteltu ja testattu, mutta Toyotan uusi GR Yaris on todellakin sellainen.

Toyota GR Yaris on uutuus, joka saa suomalaisten ralliautojen ystävien sydämen lyönnit varmasti kiihtymään.

Ja syitä on monia. Ensinnäkin auton Euroopan ensiesittely tapahtui viime viikonloppuna Jyväskylässä AKK:n järjestämän eWRC-tapahtuman yhteydessä. Siellä Toyotan teltassa uusi GR Yaris oli Kalle Rovanperän työkalun eli Yaris WRC:n rinnalla ensimmäistä kertaa yleisön nähtävänä. Ennen tätä uutuus oli ollut esillä ainoastaan tammikuussa Tokion urheiluautonäyttelyssä.

Leveät loka- suojat ja pako- putkien määrä kertoo takana ajaville voimasta.

Tärkeämpi syy suomalaisten innostukseen on varmasti se, että Tommi Mäkinen Racing (TMR) on ollut alusta alkaen mukana kehittämässä niin GR Yariksen muotoilua kuin tekniikkaa ja ajettavuutta. TMR:n tekninen johtaja Tom Fowler kertoi, että heidät valittiin mukaan projektiin varmasti nopeuden takia. GR Yariksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2018 ja vähän yli vuosi myöhemmin se oli jo valmis. Autonvalmistajan organisaatio on liian kankea tuollaiseen vauhtiin.

Uutuuden suunnittelun perustana on kaikki se Toyotan WRC-tiimin tieto, mitä on kerätty vuodesta 2016 alkaen. Autojen sensorit eivät anna tietoa ainoastaan auton käyttäytymisestä, vaan myös ajajien toiminnasta ja toiveista. Kaikki tuo data käytettiin pohjana siihen, millainen GR Yariksesta pitäisi tehdä.

Toyota on suunnitellut GR Yariksen seuraavan sukupolven WRC-auton perustaksi. Ovia on siis vain kolme ja kori on leveämpi sekä matalampi kuin kesymmissä sisarmalleissa. Toyotan ralliajajat Kalle Rovanperä (vasemmalla) ja Takamoto Katsuta kiittelivät GR Yariksen ominaisuuksia ja Kalle ilmoitti myös hankkivansa GR:n omaan autovalikoimaansa.

Sydämenä GR Yariksessa on uusi kolmesylinterinen vähän yli 1,6-litrainen turbomoottori, jossa on paljon samaa kuin Yaris WRC:n voimanlähteessä. Vahvistamattomien tietojen mukaan uusi moottori on maailman tehokkain sarjatuotannossa oleva kolmesylinterinen. Vaikuttavaa moottorissa on, että suurin vääntömomentti on käytettävissä laajalla käyntinopeusalueella 3 000 – 4 600 r/min.

Etuvetoisten tavallisten Yariksien sijaan GR Yariksessa on neliveto, jonka nimi on GR Four. Tuo nimi ei ole sattumaa, vaan viittaa 1990-luvun nelivetoisiin Celicoihin, joilla saavutettiin neljä rallin maailmanmestaruutta. Vuosien 1990 ja 1994 välillä, joista vuoden 1993 mestaruuden ajoi Toyotalle Juha Kankkunen.

Erittäin nopeaan ajoon suunnitellussa nelivedossa on eri välitys etu- ja takatasauspyörästössä. Ajotilan valinnalla voi vaikuttaa voimanjakaumaan etu- ja taka-akselien välillä. Lisäksi lisävarusteena saatavan Racing-paketin mukana tulee tasauspyörästön lukko eteen ja taakse.

Moottorin kolmesylinterisyys on yhteistä perus-Yariksien kanssa. Tehoa ja vetäviä pyöriä on kuitenkin kaksinkertainen määrä.

Vaikka GR Yariksen kori on paljon jäykempi kuin tavallisessa Yariksessa, on se silti 38 kiloa kevyempi. Siihen on päästy eksoottisemmilla (lue kalliimmilla) materiaaleilla. Katto on hiilikuitua ja ovet sekä konepelti alumiinia. Hiilikuitua autossa on runsaasti muuallakin korissa ja ohjaamossa. Aerodynamiikkaa ei hiottu tuulitunnelissa mahdollisimman virtaviivaiseksi, vaan muotoilussa otettiin jo etukäteen huomioon WRC-auton tarpeet.

Fowler kuvailee GR Yariksen kehitystyötä ja testausta niin, että he halusivat ladata Jyväskylän seudulta löytyvän rakkauden ralliin uuteen autoon. Tietokoneiden sijaan tässä tapauksessa testitoiminnassa keskityttiin ajajien antamaan palautteeseen. Fowler kertoo naureskellen, että heillä oli onni saada maailman huippukuljettajia testaamaan autoa. ”He eivät riko autoa niin helposti kuin vähemmän kokeneet ajajat.”

Vain istuimet, polkimet ja pari uutta katkaisijaa erottavat GR Yariksen ohjaamon muista Yaris-malleista.

Suomen ja Euroopan ensiesittelyn yhteydessä aloitettiin GR Yariksen ennakkomyynti. Omansa voi tilata 45413 eurolla. Tuosta maahantuoja pyysi korostamaan, että veroton hinta on 33 720 euroa ja loput lähes 12 000 euroa menevät autoverona valtiovarainministeriön käyttöön.

Lisävarusteena voi tilata 3373 euron hintaisen Teknologia-paketin, joka lisää autoon mukavuutta kuten tuulilasin heijastusnäytön, navigoinnin ja paremman äänentoiston. Sen vaihtoehtona on Racing-paketti (6073 euroa), josta löytyvät taotut kevytmetallivanteet Michelinin Pilot Sports 4S -renkain, GR Racing -jousitus, tasauspyörästön lukot ja paremmat jarrut.

Odotamme innolla, että pääsemme marraskuussa GR Yariksen ohjauspyörän taakse. Ensimmäiset autot ovat nimittäin tulossa Suomeen jo joulukuussa. Valmistajakin kuvailee uutuutta kaikkien aikojen hienoimmaksi Yarikseksi, josta saattaa tulla aikanaan haluttu keräilyharvinaisuus. Ja se on Suomessa suunniteltu.