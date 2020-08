Keskusta ei hyväksy polttoaineverojen nostoa – Kulmuni: ”Tuista puhuminen on suorastaan irvokasta”

Keskustan puheenjohtajan mukaan oma auto on monelle välttämättömyys ja tuista puhuminen on jopa ”irvokasta”.

– Sanon tämän lyhyesti ja suoraan: Keskusta ei hyväksy uusia polttoaineverojen korotuksia.

Näin toteaa nyt keskustan istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni Facebook-päivityksessään.

Näin sanoessaan Kulmuni ottaa myös selkeän kannan hallituskumppani vihreiden ajamaan, niin sanottujen ympäristölle haitallisten verotukien poistoon.

Osa mainituista verotuista vaikuttaa suoraan myös polttoaineiden kuluttajahintoihin.

– Oma auto on monelle välttämättömyys, töihin tai lasten harrastuksiin ei muutoin pääse siellä missä joukkoliikennettä ei ole. Paljon puhutaan huviajelusta, sitä on oikeasti todella vähän. Kotimaan matkailu omalla autolla on paljon parempi kuin etelän matkat, Kulmunin tuoreessa Facebook-päivityksessä luetellaan.

– Tuista puhuminen on suorastaan irvokasta, autoilijat maksavat jo nyt yhtä Euroopan kalleinta polttoaineveroa, Kulmuni päättää kannanottonsa lopuksi.

Liikennealalla ympäristölle haitalliseksi laskettuja tukia ovat dieselin ja kevyen polttoöljyn verotuen ohella myös muun muassa matkailuautojen autoverotuki sekä työmatkakuluvähennys.

Kulmunin irvokkaaksi kuvailema verotuki-termi on muun muassa valtiovarainministeriön valtion budjettiehdotuksessa käyttämä virallinen määritelmä.

Katri Kulmuni toimi Sanna Marinin (sd) hallituksen valtiovarainministerinä joulukuusta 2019 kesäkuuhun 2020. Kulmuni oli mukana myös syksyn 2019 budjettiriihessä, jolloin kaksi viikkoa sitten voimaan astuneesta, yhteensä noin 250 miljoonan euron liikennepolttoaineiden veronkorotuksesta päätettiin.