IS-ensitestissä Toyotan myyntiykkösiin kuuluva upouusi Yaris – tällainen se nyt on

Yaris on leventynyt ja madaltunut, mutta huomattavasti aiempaa pyöreämmän korin pituus on ennallaan.

Ensitesti: Uudessa neljännen sukupolven Yariksessa on hienon hybridin vaihtoehtona yhä myös aivan etevä perinteinen bensiinimoottori.

Paljon on ehtinyt muuttua viidessä kuukaudessa eli sen jälkeen, kun Ilta-Sanomat kävi Portugalissa tutustumassa ensimmäistä kertaa uuden neljännen sukupolven Toyota Yarikseen.

Silloin muun muassa kerrottiin, että uutuus esitellään maaliskuun alussa Geneven autonäyttelyssä. Näyttely kuitenkin peruttiin vain muutama päivä ennen avautumista, minkä lisäksi myös Yaris-mallin valmistus ja sitä myöten myös myynnin alkaminen ovat viivästyneet.

Viiden kuukauden tauon jälkeen Yarisin lanseeraus kuitenkin jatkuu, pandemian varjossa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että autoihin tutustuttiin nyt pitkälti maski kasvoilla ja käsidesipullo taskussa.

Kerroimme joka tapauksessa jo prototyyppiin tutustumisen yhteydessä (IS 14.2.), että Yariksessa on oikeastaan kaikki nimeä lukuun ottamatta uutta. Korin pituus säilyi neljänteen sukupolveen siirryttäessä periaatteessa ennallaan, mutta viiden sentin lisäys akseliväliin ja leveyteen kasvattaa mukavasti matkustamoa. Tosin pituudessa lisä on käytetty turvallisuuden ja ehkä vähän kuljettajan hyväksi, mutta taka- ja tavaratilat ovat ennallaan.

Kasvaneen akselivälin myötä matkustamo on vähän aiempaa taaempana, mikä jättää eteen enemmän törmäysvaraa.

Tällä kertaa oli kahden päivän aikana enemmän aikaa syventyä uuteen Yarikseen, niinpä pitää ottaa vähän takaisinpäin aiempia edesottamuksia. Pitkän (1,92 m) ajajan takana on kohtuulliset tilat, ainakin jos autossa ei ole panoraama-lasikattoa. Takaoven soisi avautuvan suurempaan kulmaan niin että autoon istahtaminen ja sieltä nousu sujuisivat helpommin.

Myynnistä poistuvan Yaris-sukupolven rekisteröinneistä suunnilleen puolet on ollut hybridejä ja jatkossa arvioidaan neljän viidestä ostajasta päätyvän uuteen neljännen sukupolven hybridiin. Siinä suurin teho on kasvanut 16 prosentilla ja kulutus pienentynyt viidenneksellä. Yaris Hybridillä neljän litran alittaminen sadalla kilometrillä on täysin mahdollista – kaupunkiajossakin. Yhtenä salaisuutena alhaiseen kulutukseen on se, että auto liikkuu pelkästään sähköllä paljon enemmän kuin aiemmin.

Kolmesylinterisen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmää ei ole peitetty muovisuojilla ja tavaraa konehuoneessa on runsaasti.

Vaihtoehtona jatkaa nykymallin kolmesylinterinen 1,0-litrainen. Sen osuuden arvioidaan jäävän vain viiteen prosenttiin mallisarjan myynnistä, sillä arkisimmalla Life-varustetasolla auto maksaa 16 793 euroa. Pienellä 800 euron panostuksella saa aivan uuden kolmesylinterisen 1,5-litraisen moottorin ja paremman Active-varustetason. Varusteissa ero ei ole hurja, mutta 39 lisäkilowattia todella tuntuvat.

Toyota uskoo hybridimallin osuuden nousevan uuden Yariksen myynnin osalta jopa neljään viidesosaan.

Uusi 1,5-litrainen Yaris liittyy jo hivenen urheilullisten pikkuautojen luokkaan, sillä taitavasti vaihdekeppiä käytellen sillä voi kiihdyttää nollasta sataan yhdeksässä sekunnissa. Tuntuma kahden 1,5-litraisen vaihtoehdon välillä on hämmästyttävän yhtäläinen. Hybridissä viehättää sen pyrkimys edetä pelkästään sähkömoottorilla sekä noin litran alhaisemmat kulutuslukemat.

Hintaeroa automaattivaihteisen 1,5-litraisen ja hybridin välillä on 1 500 euroa. Mikäli haluaa Yariksensa erityisen runsaasti varusteltuna, hybridi jää ainoaksi vaihtoehdoksi, sillä 1,5-litraisen saa vain Activena, johon toki saa aika kattavan Plus-paketin vajaan 1 600 euron lisähintaan (kevytmetallivanteet, mediakeskus navigoinnilla, kaksialueautomaatti-ilmastointi ym.).

Kun uusi Yaris oli nyt jo kuin vanha tuttu, yksityiskohtiin tuli perehdyttyä paremmin. Kuljettajan paikalla istuimessa ja ohjauspyörässä on runsaat säätövarat oikeastaan joka suuntaan. Selkänojassa on kuitenkin portaallinen kallistussäätö, jossa portaat ovat kaiken lisäksi aika suuret. Niinpä aivan ihanteellisen ajoasennon löytäminen vei tavallista enemmän aikaa. Sen löydyttyä saattoi keskittyä ajajaa avustavista järjestelmistä nauttimiseen. Koeajoautoissa oli kaikki herkut parhaista Premium ja Launch Edition -varustetasoista löytyvää tuulilasin heijastusnäyttöä myöten.

Edessä tilaa on todella runsaasti, mutta takapenkillä oltavat ovat auton kokoluokan mukaiset eli niukemmat.

Ajettavuuden ja mukavuuden suhteen mielipide ei toisella kokeilulla juurikaan muuttunut. Näppärässä Yariksessa on hyvällä tavalla suuren auton tuntua ja se etenee varsin suuntavakaasti moottoritiellänopeuksissakin. Ohjaus on suurimman osan ajasta miellyttävä ja kuljettajan toiveet menevät perille. Osa voi kokea ohjauksen liian kevyeksi, mutta siinä ollaan aika lailla makuasioiden äärellä.

Jousitus toimii suurimman osan ajasta hyvin. Niin sanottua pintakovuuttakaan eli pientä tutinaa ei ollut, vaikka autossa oli alla matalaprofiilisimmat 205/45 R 17 -renkaat. Suomessa Yariksessa on pääosin 15- tai 16-tuumaiset pyörät, joissa renkaassa on suurempi ilmatila eli enemmän mukavuutta. Ainoastaan terävissä saumoissa ja vastaavissa jousitus paljastaa, että ajossa on pikkuauto.

Kuljettajan paikalla on helppo viihtyä, sillä hallintalaitteet ovat selkeät ja tiedot saa helposti. Mediakeskuksen anti on tosin vähän vanhanaikaisen oloista.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä Yariksen alkaen hinta pomppasi melkein kaksituhatta euroa ylöspäin. Lisähinnalla saa ennen kaikkea paljon paremman turvavarustelun. Kaikissa varustetasoissa törmäyksenestojärjestelmä tunnistaa niin jalankulkijat kuin pyöräilijät, vakionopeussäädin on mukautuva, aktiivisessa kaistanseurannassa on ohjausavustin, joiden lisäksi löytyy harvinaisena varusteena jalankulkijan tunnistus risteysajossa eli käännyttäessä.

Tuo suuri hinnankorotus koskee vain alkaen mallia, muissa versioissa puhutaan tuhannen euron korotuksesta. Sillä saa paljon aiempaa paremman varustelun lisäksi myös edistyksellistä tekniikkaa. Toyota Yaris on ollut Suomessa eniten myyty pikkuauto yli kymmenen vuoden ajan, eikä tuota asemaa ole tarkoitus luovuttaa kenellekään.