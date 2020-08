Sähköä ”äksiin” eli IS:n ensitestissä Bemarin uusimmat latausmaasturit

Ensitesti: BMW:n kompaktit katumaasturit siirtyvät lataushybridiaikaan.

BMW on ollut sähköistymisen tiellä jo pitkään. Jopa niin kauan, että pienenä yllätyksenä voi tulla se fakta, että baijerilaismerkki on kuin vaivihkaa saanut kasvatettua pistokehybridikavalkadinsa jo kymmeneen kappaleeseen.

Ja lisää on tulossa – uusimmat Suomeen jo lähiaikoina saapuvat trenditulokkaat ovat siis X1 xDrive25e ja X3 xDrive30e eli merkin kompaktit nelivetoiset SUV-mallit. IS tutustui tähän tutkapariin heti tuoreeltaan merkin pyhimmällä maaperällä, Münchenissä.

BMW:n Pikku-SUV X1:ssa on neliveto ja hyvät etutilat – sekä arkiajoihin riittävästi voimaa.

Vaikka BMW:n täyssähkömalli i3 on ollut markkinoilla jo hyvän tovin, on BMW ollut sillä saralla suhteellisen hiljaa. Syynä viivyttelyyn lienee ollut ajoitus, sillä toimivaa bisnesmallia ei kannata ehdoin tahdoin romuttaa.

X1:llä alkaa olla jo malli-ikää, mutta pistokehybridiversio tuoreuttaa autoa sopivasti uutta sukupolvea odotellessa.

Nyt aika alkaa BMW:lläkin kuitenkin olla jo kypsä, ja samalla alkaa tapahtua sähköistymisen suhteen ryminällä: uusista X1- ja X3-pistokehybrideistä on luvassa myös täyssähköversiot jo ihan nurkan takana. X3:stä jo ensi vuoden alussa, X1:stä suunnilleen vuotta myöhemmin, kun autosta tehdään seuraava sukupolvi.

Mielenkiintoinen havainto on, että upouusi ix3 eli X3-sähköauto valmistetaan Kiinassa.

X3:ssä potkua on sähkömoottorin lisäämänä mukavasti. Pitkän 190-senttisen kuljettajan taakse mahtuu hyvin vielä 180-senttinen matkustaja.

Pistokehybridiversiot toimivat näitä autoja odotellessa hyvinä harjoituskappaleina, joiden avulla autoilijat saavat totutella latailun arkeen. Niissä on myös aitoa ideaa heille, joiden päivittäiset ajot eivät tavallisesti yllä paljoa yli 50 kilometriin päivässä – kuten keskivertoautoilijan Suomessa. Polttomoottorilla ajellaan sitten pidemmät siivut.

Ensin parhaat uutiset: pistoke-X3:ssä maksetaan suomalaista autoveroa vain noin 2300 euroa, pikkuveli X1:ssä ainoastaan 1550 euroa. Tämä on sen faktan ansiota, että näillä autoilla voi ajaa puolueettoman WLTP-kulutusnormin mukaan sähköllä useita kymmeniä kilometrejä, polttamatta grammaakaan fossiilista bensiiniä.

Kun CO2-päästöt pysyvät alhaisina, tylsyy samalla meikäläisen autoveron terävin hammas. Tämä edellyttää tietenkin ajoakuston ahkeraa latausta, mutta sehän on koko lataushybridin idea. Joka tapauksessa auto antaa sähköajoon mahdollisuuden, ja liikkumiseen käytetyn sähkön tuotantotavaksi voi valita myös uusiutuvan energian, fossiilisen sijaan.

Ajotuntumaltaan X1:n ja X3:n pistokehybrideissä on selkeä ero. Molemmat ovat hyvin hanakoita liikahtamaan paikaltaan ja ohituskiihtyvyyttä järjestyy tarvittaessa vallan mukavasti, mutta X3 Xdrive30e:n ratin takana huomaa, mistä autossa maksetaan lisää X1 xDrive25e:een nähden.

Ilmiselvien kokoluokkaerojen lisäksi X3-pistokehybridi on ajoltaan huomattavasti pikkuveljeään hienostuneempi. X1-pistokehybridi heilahtelee tien epätasaisuuksissa selkeästi enemmän, ja myös ohjaustuntuma on isoveljessä tarkempi ja sivistyneempi – vaikka myös X1 on kuitenkin varsin pätevä kulkine tien päällä. Molemmat ovat etenkin sähköajossa – jota luvataan X1:lle parhaimmillaan 54 kilometriä ja X3:lle 51 kilometriä – huomattavan hiljaisia tien päällä.

X1:n polttomoottori on kolmepyttyinen ja automaatti kuusiportainen, X3:ssä bensiiniä polttaa nelipyttyinen pata ja voiman välittää tiehen kahdeksanportainen automaattivaihteisto. Molemmissa hybriditekniikka toimii saumattoman siististi. BMW on hionut sen toiminnaltaan sellaiseksi, että kuljettaja toivoo akkujen potkun riittävän mahdollisimman pitkään.

Nyt tarvittaisiin vain lisää hidaslatauspisteitä myös kerrostaloasujille.

Kun päästöiltään puhtaammaksi päätetty pistokeautoilu yleistyy ryminällä, tuntuu varsin kummalliselta, että meikäläinen liikennepolitiikka vaikuttaa nykyisin keskittyvän vain ja ennen kaikkea erilaisiin autoilun vaikeuttamisen keinoihin sekä uusien verotusmallien kehittelyyn.