Moni liikennekeskustelun valtavirtaan noussut suure ja määre on autoilijoille täyttä hepreaa – vai tiedätkö jo tämänkin kaiken?

Sähköisen liikenteen myötä muun muassa kilowattituntien ja toimintamatkan suhteen ymmärtäminen on muuttumassa hiljalleen eräänlaiseksi kansalaistaidoksi.

Mitä eroa on sarjahybridillä ja rinnakkaishybridillä? Entä kevythybridillä ja ladattavalla hybridillä? Ja kuinka pitkälle vaikkapa akkuun ladatulla 20 kilowattitunnilla voi kuvitella pääsevänsä?

Sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, Suomen Autoteknillinen Liitto SATL:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan suomalaista asiantuntijaa selventävät asiaan liittyviä perusseikkoja autotyyppeineen seuraavasti:

Täyssähköauto

Täyssähköautossa energiana käytetään vain sähköä. Sähkö ladataan auton akkuun ja sähkömoottori käyttää akkuun varastoitua energiaa. Autoon ladattava sähköenergia voidaan tuottaa erilaisin menetelmin, kuten aurinko-ja tuulivoimalla, bio- tai maakaasulla, ydinvoimalla tai kivihiilellä. Akun kapasiteetti on tyypillisesti 30–100 kWh ja ajomatka sähköllä 150–500 km.

Ladattava hybridi

Ladattavaa hybridiä voidaan ladata ja ajaa kuten sähköautoa, mutta siinä on lisäksi polttomoottori, joka voi tuottaa sähköä tai suoraan mekaanisesti ajovoimaa pyörille. Akusto on yleensä pienempi kuin täyssähköautoissa ja myös polttomoottoriksi riittäisi pienikokoinen moottori. Akun kapasiteetti on tyypillisesti 5–20 kWh ja ajomatka sähköllä 20–100 km.

Hybridi, kevythybridi ja itselataava hybridi

Hybridissä akustoa ei voi ladata ulkopuolisesti, eli energialähde on polttoaine. Akusto on melko pieni ja se ladataan aina polttomoottorilla tuotetulla sähköenergialla. Auto siis lataa itse akuston pyörittämällä polttomoottorilla generaattoria. Sähkömoottorilla voidaan liikkua lyhyitä matkoja ja hidastettaessa voidaan ladata akkuja liike-energialla, kuten sähköautossa tai ladattavassa hybridissä. Tekniikalla voidaan vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Akun kapasiteetti on tyypillisesti 1–3 kWh ja ajomatka sähköllä 5–10 km. Kevythybridi on hybridin alalaji, jossa käytetty sähkömoottori on pieni eikä yksin kuljeta autoa, vaan ainoastaan tukee polttomoottoria ja hyödyntää hidastuksissa liike-energian.

Sarjahybridi ja rinnakkaishybridi

Kaikissa hybrideissä on kaksi energianlähdettä. Rinnakkaishybridissä ne tuottavat voimaa rinnakkain. Polttomoottori pyörittää voimansiirron kautta suoraa pyöriä ja autoa liikuttavan ajovoiman. Samoin tekee sähkömoottori. Ne voivat toimia erikseen tai samanaikaisesti. Tekniikka sopii ladattavaan-, itselataavaan ja kevythybridiin. Sarjahybridissä ne tuottavat voiman sarjaan kytkettynä eli peräkkäin. Polttomoottori pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä sähkömoottorille, joka tuottaa autoa liikuttavan ajovoiman. Tämä ratkaisu edellyttää erillistä generaattoria tai kahta sähkömoottoria, joista toista käytetään generaattorina. Useissa sarjahybrideissä sähkö- ja polttomoottori voidaan kytkeä sekä sarjaan että rinnan. Tekniikkaa käytetään lähinnä ladattavissa ja itselataavissa hybrideissä.

