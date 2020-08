ITS Finlandin sivuilla kerrotaan Tampereen kaupungilla olevan pitkä historia älyliikennealalla. Tampereen kaupunkiseudun ja alan yritysten yhteistyössä on syntynyt mm. älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory, jonka takaa löytyy niin ikään runsain mitoin erilaisia älyliikenneyrityksiä sekä viranomaisia ja oppilaitoksia. Kuvassa Tampereen keskustaa Näsinneulasta katsottuna.