Mitä muutoksia sähköauto vaatii omakotitaloon? ”Ei välttämättä riitä edes sähkökiukaan käyttämiseen”

Asuinrakennuksen sulakekoko vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon sähköä voidaan hetkellisesti kuluttaa.

Mitä muutoksia vaaditaan omakotitalon sähköjärjestelmään, jos tulevaisuudessa tulee tarve ladata sähköautoa?

Sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, Suomen Autoteknillinen Liitto SATL ry:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan suomalaista asiantuntijaa vastaavat tähän kysymykseen seuraavasti:

Omakotitaloissa käytetään monesti 3x25 A:n tai 3x35 A:n pääsulakkeita. Esimerkiksi sähköauton lataaminen 3x16 A:n virralla (11 kW) jättää (25 A:n sulakkeilla) muuhun käyttöön vain 3x9 A, mikä ei välttämättä riitä edes sähkökiukaan käyttämiseen.

Mikäli pääsulakekokoa ei ole järkevää nostaa, kannattaa harkita älykästä latauslaitetta.

Älykäs latauslaite mittaa talon muuta kulutusta ja säätää auton lataamiseen annettavan virran sen perusteella. Tällöin autoa ladataan pienemmällä teholla silloin, kun on paljon muuta kulutusta ja lataustehoa nostetaan heti, kun muu kulutus pienenee.

Lataustarve riippuu myös auton käyttötarpeesta: jos ajaa päivittäin alle 100 kilometriä, energiaa tarvitaan 20 kWh päivittäin, ja jos lataamiseen käytetään 10 tuntia yöllä, lataustehoksi riittää vaivaiset 2 kilowattia – mikä ei vaadi mitään muutoksia itse sähköjärjestelmään latauslaitteelle vedettävän kaapelin lisäksi.

Lisää kyseisen joukon ratkottavaksi päätyneitä sähköautokysymyksiä vastauksineen löydät oheisista linkeistä.

Vastauksen lähde: Suomen Autoteknillinen Liitto (2020): Kysymyksiä sähköautoista – SATL:n asiantuntijat vastaavat.