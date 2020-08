Ovatko lataushybridi­autot jäämässä väli­vaiheen tuotteiksi, joiden jälleen­myyntiarvo muutaman vuoden päästä on olematon?

Lataushybridit edustavat ainakin täyssähköautoilun näkökulmasta eräänlaista teknistä välivaihetta, jossa kaikkia täyssähkötekniikan tuomia etuja kuten huomattavasti vapaampaa tilankäyttöä ei voida hyödyntää läheskään täysimääräisesti.

Eli onko kyseessä tekniikka, jollaista ei kannata hankkia riesakseen?

Tähän kysymykseen sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, Suomen Autoteknillinen Liitto SATL:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan suomalaista asiantuntijaa vastaavat yhdessä seuraavasti:

Lataushybrideille on varmasti oma sijansa myös tulevaisuudessa. Ylipäätään käyttötarve vaikuttaa ratkaisevasti itselle järkevimmän käyttötavan valintaan.

IHS Markit on tutkinut markkinoille tulevien ajoneuvojen määriä. Kaikista uutena myydyistä henkilöautoista vuonna 2025 täyssähköautoja on heidän ennusteensa mukaan 13 %, lataushybrideitä 9 % ja polttomoottoriautoja yli 70 %, joten äkkinäistä muutosta jälleenmyyntiarvossa lähivuosina tuskin on nähtävissä.

