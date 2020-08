IS:n koeajossa hybriditekniikalla rikastettu Seat Leon – mutta mihin asettuu kulutus?

Seatin neljännen sukupolven Leon on saanut hybriditekniikkaa sisuksiinsa.

Uusi Seat Leon monella tapaa kiinnostava auto. Tarjolla on kaasuhybridi, kevythybridi ja pistokkeella ladattava hybridi. Maahantuoja on katsellut hintatilastoja ja päätynyt mainostamaan, että nyt ennakkomyyntivaiheessa Leon on Suomen edullisin ladattava hybridi.

Sähkön lisäksi Leoniin on ympätty lisäannos persoonallista näyttävyyttä. Myös sisätilojen laatuvaikutelma vakuuttaa aiempaa enemmän.

Ohjauspyörän painikkeista muunneltava mittariston sisältö on keskinäytön tapaan käytettävyydeltään vaillinainen.

Sitä ”Suomen edullisinta ” odotellessa IS:n koeajossa oli maahamme jo saapunut kevythybridimalli. Akseliväli on Leonissa kasvanut hitusen edelliseen mallisukupolveen verrattuna, mutta matkustamo vaikuttaa tilavammalta kuin 50 millimetrin pituuskasvu antaisi odottaa. Tavaratila on viisiovisessa ennallaan (380 litraa). Farmari imaisee 30 litraa aiempaa enemmän, mikä merkitsee 620 litraa väljyyttä.

Ennen ajamista on yleensäkin välttämätöntä tutkia auton hallintalaitteita. Uuden Leonin kohdalla välttämättömyys kävi selväksi hyvin pian.

Ratin painikkeita lukuun ottamatta melkein kaikki toiminnot pitää säätää keskinäytöstä. Opettelu on todellakin parasta tehdä pysäköidyssä autossa. Siksi paljon on sisäistettävää. Sen on maahantuojakin ymmärtänyt, sillä poikkeuksellisesti koeajoautosta löytyi erillinen, pikapikaa laadittu ohjeisto 10-tuumaisen kosketusnäytön käyttöä varten.

Vaihdekepit olivat ennen isompia. Tämä Leonin nysä on hyvin toimiva ratkaisu.

Uuden Golfin tapaan esimerkiksi äänenvoimakkuutta säädetään sormea liu’uttamalla näytön alareunaa pitkin, mutta se ei ole hankalin rasti. Näytön toimintalogiikassa ja sen käytettävyydessä varsinkin ajettaessa on suuria ongelmakohtia. Jos läppäriään takova tietotyöläinen kohtaisi näppäimistönsä ääressä vastaavanlaisia epäloogisuuksia, deadlinet paukkuisivat.

Mittaristoakin voi muokata mielin määrin, mutta liikkeellä ollessa hermoja voi säästää, kunhan sen vain antaa olla.

Ohjaamossa ei voi olla kiinnittämättä huomiota uuteen vaihteenvalitsimeen. DSG-kaksoiskytkinautomaatin valitsin on kooltaan yksi markkinoiden pienimmistä, mutta käytettävyydeltään hyvä.

Ohjaamo on selkeä, lähes painikkeista vapaa.

Kuljettajaa avustavia järjestelmiä on enemmän kuin koskaan Seatin historiassa. Uutuudessa pari seikkaa nousee erityisesti esille. Valojuovat ovien etuyläreunassa varoittavat poikkeuksellisen havainnollisesti kuolleen kulmaan pyrkivästä ajoneuvosta.

Yksi nopeimmin yleistyvistä varusteista viime vuosina on ollut mukautuva tasanopeussäädin, eli ns. adaptiivinen cruise control. Järjestelmä osaa pitää tutka-antureiden avulla etäisyyden edellä ajavaan automaattisesti. Eri valmistajien laitteistot poikkeavat toiminnoiltaan. Uudessa Leonissa toiminnot ovat hyvällä mallilla.

Seatin mittaristoon ilmestyy huomautus vaihtuvasta nopeusrajoituksesta ja sen jälkeen auto sovittaa vauhdin lailliseksi. Yhtä lailla järjestelmä reagoi, kun nopeusrajoitus suurenee. Pientä viivettä on tosin havaittavissa kummassakin tapauksessa.

Takapenkki on dedikoitu kahdelle. Kolmaskin viihtynee lyhyillä matkoilla.

Testilenkeillä vain kerran järjestelmä jätti huomioimatta liikennemerkin. Syy saattoi väliaikaisesta rajoituksesta kertovan merkin sijoittelusta. Kerran auto alkoi vailla näkyvää syytä itsestään kiihdyttää 80 km/h-alueella 120:een. Pienistä nikotteluista huolimatta toimiva ratkaisu. Pientä ärsytystä tai itseruoskintaa aiheuttaa ylinopeutta ajavaa kuljettajaa muistuttava mittariston teksti, jossa käsketään nostaa jalkaa kaasupolkimelta.

Uusi Seat Leon on yksinkertaisesti hyvä auto ajaa. Ajettavuuteen lisähehkua tuo progressiivinen ohjaus, mutta karkeilla pinnoilla FR-alusta ja matalat renkaat ei ole paras yhdistelmä.

Kevythybriditekniikka tekee ilmeisen hyvää Leonin polttoainetaloudelle ja alaväännölle. Hidastettaessa energian talteenotto alkaa aika jyrkästi, mihin tottunee ajan kanssa. Maantieajossa kulutus jäi 4,3 litraan sadalla kilometrillä. Lyhyttä kaupunkiajoa sisältäneen seuraavan satasen aikana kulutus nousi liki kuuteen litraan.