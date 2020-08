IS ensitesti: Tällainen on Volkswagenin kansansähköauto ID.3 – muuttaa koko jättiyhtiön suunnan

Volkswagenin uuden ajan sähköautoa on odotettu jo pitkään, mutta nyt ID.3 on täällä. Saksalaisjätin suunnitelmissa on esitellä 2020-luvulla peräti 75 eri täyssähköautoa.

Tärkeydeltään jopa Kuplaan ja Golfiin verrattu Volkswagen ID.3 saattelee saksalaisen autojätin 2020-luvulle. Ilta-Sanomat pääsi ajamaan Suomeen syksyllä saapuvaa autoa Saksassa.

Nyt kirjoitetaan autoilun historiaa isolla H:lla. Euroopan autojätti Volkswagen on jo nimittäin vuosia julistanut, että vuonna 2020 se tuo markkinoille täyssähköauton, joka on sen tulevaisuuden kannalta yhtä tärkeä kuin Kupla ja Golf olivat aikoinaan uutena.

Lisäksi sähköuutuuden on luvattu olevan vieläpä vastaaviin polttomoottoriautoihin nähden samassa hintaluokassa, joten lupaus mullistuksesta on sisältänyt samalla myös odotusarvon todellisesta kansanautosta.

Vaihde- tai sähköautossa oikeammin ajosuunnan valitsin on yksinkertainen vipu, jonka käytön oppii hetkessä.

Nyt tuo auto on siis vihdoinkin valmis markkinoille, ja sen nimi on Volkswagen ID.3.

”Iideen” himpun alle 30000 euron lähtöhinta Saksassa tukee kyllä lupausta järkihintaisesta perheautosta, mutta aluksi Suomeen saapuvat 1st-malliversiot eivät ole näitä halvimpia versioita, vaan aluksi maahamme saapuu lähtöhinnaltaan pyöreästi 40000 euron hyvin varusteltuja versioita.

Odotetut edullisimmat ns. perusmallit ovat kuitenkin luvassa jo heti ensi vuoden alkupuolella.

Kaikkea ei ole muutettu – tavaratilan kannen avaus sujuu yhä Volkkareille tuttuun perinnetyyliin.

Mutta miksi ID.3 on sitten niin tärkeä ja tietyllä tavalla jopa tarjontaa mullistava uutuus?

Vastaus on Volkswagen-malliston sähköistymisessä, jonka perimmäinen syy on se, että pelkästään polttomoottoriautoilla Euroopassa operoivat autovalmistajat eivät yksinkertaisesti yllä alati kiristyvien CO2-päästörajoitusten raameihin.

Siksi Volkswagen investoikin vuoteen 2024 mennessä yhteensä peräti 33 miljardia euroa erilaisten sähköisten mallien suunnitteluun ja tuotantoon, ja aikoo esitellä huimat 75 (!) erilaista täyssähkömallia kuluvan vuosikymmenen aikana.

Huoltoluukun alla ei ole tuulilasin pesunesteen täytön lisäksi juurikaan käyttäjälle tarkoitettua asioitavaa. Tesla-tyylistä etutavaratilaa ID.3:ssa ei siis näin ollen ole.

Niistä ID.3 johtaa tätä joukkoa, ja avaa siten pään malliston sähköistymiselle. Muutos on mittaluokaltaan niin valtava, että puhuminen uuden ajan alkamisesta ei ole liioittelua.

Kooltaan ID.3 on kompaktista, 4,26-metrisestä kokonaismitastaan huolimatta sisätiloiltaan kokoluokkaansa tilavampi, koska matkustamo on voitu järjestellä ns. MEB-perusrakenteen sähkövoimalinjasta johtuen uudella tavalla.

Mukautuva tasanopeussäädin tunnistaa ansiokkaasti myös pienemmät tienkäyttäjät, esimerkiksi pyöräilijät.

Toisin sanoen sisätilat lähestyvät jopa Passat-kokoluokkaa, mikä ilmenee muun muassa akselivälissä: se on ID.3:ssa vain 2,3 senttiä lyhempi kuin Passat Variantissa, mutta toisaalta roimat 12,9 senttiä pidempi kuin Golfissa. ID.3:a ei siis hinnan puolesta pidä niinkään vertailla Golfiin, vaan enemmänkin suurempaan Passattiin.

ID.3:n muodot on piirretty aerodynamiikkaa ajatellen, ja ilmanvastuskerroin onkin kohtuullisen hyvä, 0,27. Takaa auto on menevämmän näköinen kuin edestä. Suomalaiselta kannalta on harmillista että autoon ei saa vetokoukkua, eli vetopaino on näin ollen tasan nolla kiloa.

Autoon sisälle istuutuessa väitteen voi myös havaita todeksi. Etuistuimilla on hyvin tilaa kaikkiin suuntiin vaikka kaksimetrisille, ja lähes saman voi sanoa myös takatiloista: pää- ja jalkatilaa on riittävästi ainakin 185-senttisille aikuisille.

Leveyden puolesta ID.3 ei eroa tavanomaisesta, eli kolmelle aikuiselle hartiatilat loppuvat takana ensin, toisaalta tasainen, kardaanitunneliton lattia helpottaa jalkojen asettelua. Sähköauto muuttaa autojen totuttuja tila-odotusarvoja: suhteellisesta lyhyydestään huolimatta ID.3 ei ole pikkuauto, vaan tuore tulkinta autoilun uudesta suunnasta.

Ohjaamoon istuu mielellään, sillä ajoergonomia on toimivaa. Noin 5-tuumainen digimittaristo on minimalistinen, mutta samalla selkeä.

Uusia uria uurtava ID.3 tulee saatavaksi kolmen eri ajoakkukokoonpanon versioina, joiden nettokapasiteetit ovat 45 kWh (Pure), nyt ensitestatun auton 58 kWh (Pro) sekä 77 kWh (Tour). Näiden toimintamatkat ovat vastaavasti 330, 420 ja 550 kilometriä yhdellä latauksella.

Keskikonsolissa on näppärä tila kännykälle, josta puhelin on myös helppo poimia pois.

Harva suomalainen ajaa keskimäärin edes 300 kilometriä päivässä, mutta vielä merkitsevämpää on nopea latausmahdollisuus julkisilla 100 kW:n pikalatauspisteillä: puolessa tunnissa saavutetaan 300 – 350 kilometrin lisätoimintamatka.

Tavaratilan kannessa on huomiota herättävää muotoilua.

Kotona hidaslataus tapahtuu – mikäli siihen on mahdollisuus olemassa – 11 kW:n latauswallboxin avulla reilussa kuudessa tunnissa. Kylmistä käyttöolosuhteista huolestuneille kerrottakoon, että autossa on nestejäähdytteinen ja –lämmitteinen, eristetty ajoakusto, joka ei siis ”jäädy” kovissakaan pakkasissa. Lisäksi autossa on vakiovarusteena ilmalämpöpumppu sisätilojen lämmitystä varten.

Takana on mukavasti jalka- ja pääntilaa kahdelle normaalimittaiselle aikuiselle. Keskipaikka on ahtaampi.

Monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että ID.3 on takavetoinen. Autossa on 150 kW:n eli 204 hevosvoiman teho ja painojakauma hyvin lähellä 50:50 –suhdetta, joten ajo-ominaisuuksilta on lupa odottaa tasapainoista, mutta pirteää tuntumaa.

Auton painopiste on hyvin alhaalla lattiaan sijoitetun, 375 kilon ajoakuston ansiosta, mutta omamassa on saatu pidettyä 1700 kilon tuntumassa käyttämällä korissa runsaasti keveitä materiaaleja, kuten alumiinia.

Takatavaratila on kohtuullisesti 385-litrainen, mutta laajennuksessa lattiaan jää kynnys.

ID.3:n ajaminen on Volkswagenille tyypilliseen tapaan hyvin luontevaa ja mutkatonta. Kuljettajan ajoergonomia on hyvä, ja auton kiihtyvyys sähköautolle tyypillisen ripeää. Ohjaus on tietenkin sähköisesti tehostettu, ja sellaisenaan tuntuma tiehen on ohjauksen keskialueella hieman keinotekoinen, mutta kuitenkin neutraali ja tarpeeksi vastetta tarjoava, jotta ajaminen tuntuu sujuvalta. Mutka-ajossa ID.3 käyttäytyy jopa innoittavasti, kääntyen haluttuun suuntaan hanakasti. Kääntöympyrä on pieni, 10,2-metrinen.

Auton jousitus tuntui ensitestillä onnistuneen kyvykkäältä, ja ID.3 on lisäksi sisätiloiltaan huomattavan hiljainen myös suuremmissa nopeuksissa.

Hallintalaitteet ovat tuttuja esimerkiksi nyky-Golfista, eli nappuloita ei ohjaamossa juurikaan ole. Kosketusnäyttö on nostettu kognitiivista ergonomiaa ajatellen hyvälle korkeudelle, ja lisäksi käännetty hieman kuljettajaa kohti. Avustavat järjestelmät edustavat nykymittapuin edistyksellistä tasoa, ja mukautuva tasanopeussäädin (vakiovaruste) toimii erinomaisesti: se osaa muun muassa navigointi- ja karttatietoihin perustuen hiljentää auton säädetyn matkanopeuden esimerkiksi taajamaan saavuttaessa itsenäisesti oikeaan nopeuteen täsmällisesti rajoituksen alkaessa, ja kiihdyttää taas taajamasta poistuttaessa. Sama tapahtuu automaattisesti myös tiukempiin mutkiin saavuttaessa. Hienoa kehitystä kansanautossa!

Uusi ID.3 aloittaa autoilussa sikälikin uuden aikakauden, että sen valmistuksen CO2-kuorma on Volkswagenin mukaan jatkossa 0 (nolla) kiloa, eikä enemmän kuin polttomoottoriautoihin verrattuna tähän asti on tavallisesti ollut.

Koska kaikkien autojen tuotannossa syntyy aina CO2-päästöjä, kompensoidaan ne ID.3:n osalta kestävä kehitys huomioon ottaen. ID.3 on siis hiilineutraali ensimmäiselle omistajalle saapuessaan, ja uusiutuvan sähköenergian käyttö mahdollistaa sen myös tien päällä. Tulevaisuuden autoilun suunta lienee nyt selkeämpi.