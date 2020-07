Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien jututtamat autokauppiaat kertovat automyynnin elpyneen. Kentällä näkyvät yhä myös monenlaiset koronavaikutukset.

Autokauppa on kovaa vauhtia elpymässä ja varsinkin käytetyillä autoilla riittää kysyntää, kertovat HS:n haastattelemat autokauppiaat. Sama vahvistetaan autokaupan kentältä myös IS:lle.

Parhaimmillaan jopa suorastaan kovaksi yltynyt käytettyjen autojen ostointo selittyy kauppiaiden mukaan pitkälti koronasta johtuvilla seikoilla, kuten joukkoliikenteen välttelyllä.

Oma selkeä koronaosansa autokaupan kasvussa on myös kotimaan matkailun reippaalla kasvamisella sekä monenlaisten rahaa vievien harrastusten ja muiden aktiviteettien loppumisella.

Kummatkin mainitut ilmiöt ovat jättäneet monille säästöön hieman ylimääräistä, jota on käytetty myöhemmin autokaupassa.

Erityisen hyvin liikkeistä käyvät nyt kaupaksi tuttuun tapaan hintaluokkaan 12 000–25 000 euroa osuvat vaihtoautot, mutta menekkiä löytyy myös kalliimmissa hintaluokissa.

Toisaalta myös arvokkaammat autot ovat olleet kuumaa valuuttaa, erityisesti, jos ne nauttivat töpselilatauksesta ja sen mukanaan tuomista alhaisista veroista ja maksuista.

– Ladattavat hybridit lähtevät nyt kuin hauki kaislikosta, paikallisjohtaja Jarmo Pääkkönen J. Rinta-Joupilta vahvistaa HS:lle.

Samasta ilmiöstä kertoo myös IS:n jututtama Johan Lindholm, joka tuo Suomeen harrastuksenaan yksittäisiä käytettyjä autoja, pääasiassa Ruotsista.

– Yleistäen voi sanoa, että lataushybridejä kannattaa tällä hetkellä tuoda. Kysyntä niissä on sen verran kovaa, että kaupanteko yksityisestikin on ollut pääosin nopeaa ja helppoa ja pientä voittoakin on jokaisella kerralla jäänyt.