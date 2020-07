Tyhjänkin kevytperäkärryn vetäjä on vastuussa lukuisista teknisistä yksityiskohdista – tiesitkö näistä?

Kesäkuun alussa voimaan tullut tieliikennelaki sallii kevytperävaunun vetämisen maksimissaan 100 km/h entisen kahdeksankympin sijaan.

Uusikaan nopeusrajoitus ei kuitenkaan ole sama asia kuin suositusnopeus. Nopeuden valinnassa on nimittäin otettava huomioon esimerkiksi olosuhteet, kuormaus ja ajoneuvon kunto, siis myös perävaunun.

– Peräkärryn kunto on hyvä tarkistaa vielä loppukesän kuljetustarpeita ajatellen, erityisesti jos aikoo hyödyntää suurempaa nopeusrajoitusta. Nopeuden nosto aiheuttaa lisää rasitusta ja vaatii erinomaista teknistä kuntoa perävaunulta, erityisesti väistö- ja jarrutustilanteissa, muistuttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen Liikenneturvan tiedotteessa.

O1-luokkaan kuuluvia kevytperävaunuja ei katsasteta, joten vastuu kärryn teknisestä kunnosta on yksin ajoneuvon kuljettajalla.

Selvää on, että myös kärryt vaativat huoltoa. Mutta mitä kaikkea on syytä tarkistaa, kun vaunun kuntoa tutkii?

– Renkaat ovat olennaisimmassa osassa. Niistä kannattaa katsoa ensinnäkin urasyvyys, jonka suositellaan olevan vähintään kolme millimetriä. Pitää myös tarkistaa rengaspaineet sekä se, ettei renkaan rungossa ole vikoja, esimerkiksi pullistumia tai halkeamia renkaan kyljessä.

Heiskasen mukaan kärry olisi lisäksi hyvä nostaa ylös tunkilla ja varmistaa, etteivät pyörien laakerit pidä ylimääräistä ääntä ja että välys on sopiva. Laakerit kannattaa myös voidella säännöllisesti.

– Lisäksi kärryn valojen toimivuutta on pidettävä silmällä, niissä näkee usein vikoja tien päällä. Huoltotoimenpiteiden yhteydessä on hyvä myös voidella vetolaite ja lukituksen mekanismit sekä tarkistaa lukkolaitteen kielen kunto ja lukituksen toimivuus silmämääräisesti. Kiinnityksen turvallisuudesta on luonnollisesti huolehdittava jokaisen kytkennän yhteydessä.

Kärryn ohella myös koukun on tietysti oltava hyvässä kunnossa, niin mekaanisesti (esimerkiksi ruostevaurioiden) kuin sähkökytkentöjenkin osalta.

Kokonaan oma asiansa on lisäksi kuorma, jonka oikeasta kiinnittämiseen kannattaa kiinnittää jos mahdollista vieläkin suurempaa huomiota.