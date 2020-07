Suomen myydyimpiin kuuluvan uuden pikku-Toyotan hinnat ovat nyt selvillä

Täysin uusi neljännen sukupolven Toyota Yaris on ilmestynyt ennakkomyyntiin, vaikka varsinaisesti malli lanseerataan meillä vasta syksyllä.

Toyota Yaris on mallina viime vuosina ollut Suomessa erittäin myyty uusi auto ja hallinnut Suomen automarkkinoiden ns. isompien pikkuautojen B-segmenttiä osin jopa lähes suvereenisti.

Mielenkiinnon ei voine olettaa laantuvan uudenkaan mallin myötä, jonka ennakkohinnat on juuri julkaistu.

Uuden Yarisin autoverolliset hinnat alkavat 1.0 VVT-i Life -version 16 792,68 eurosta ja Suomessa lähes sataprosenttisella varmuudella suosituimmaksi nousevaan voimalinjaan, 1.5 Hybridiin pääsee edullisimmillaan kiinni Active-varustetason 20 989,55 euron hinnalla.

Uuden hybridimoottorin ohella myös Yarisin 1.5-litrainen, mutta perinteisempään bensiinimoottoritekniikkaan perustuva voimalinja on täysin uusi.

Vaihteiston osalta viimeksi mainittu on saatavilla sekä portaattomalla Multidrive S -voimansiirrolla että käsivalintaisella vaihteistolla, kun taas Hybrid-malli on tuttuun tapaan aina automaattivaihteinen. Myös mallin 1.0-litrainen bensiinimoottori, joka on tuttu jo edeltävästä Yaris-sukupolvesta, säilyy mallistossa.

Varustetasoja uudessa Yarisissa on viisi, eli Life, Active, Style, Premium sekä nimensä mukaisesti rajallisen ajan saatavilla oleva Limited Launch Edition.

Merkille pantavaa on, että jo Life-varustetasosta alkaen varusteluun kuuluu mm. täysi aktiivisten turvallisuusjärjestelmien Toyota Safety Sense -varustepaketti sekä merkin 7-tuumainen mediakeskus kosketusnäytöllä (sisältäen mm. älypuhelimen integrointiominaisuudet).